Telefon stacjonarny wiecznie żywy. Polski producent wprowadza na rynek model z kartą SIM

Jak zapowiada sam producent, stacjonarny telefon SOHO Line H31 powstał z myślą o małych i średnich firmach. W takich miejscach klasyczne urządzenie się przydaje. Jednak nie wszędzie można podłączyć przewód, więc model od MyPhone obsługuje karty SIM.

– Model myPhone Soho Line H31 z licznymi funkcjami biurowymi, jest dedykowany tym klientom, którzy w dalszym ciągu chcą mieć telefon stacjonarny, a jednocześnie cenią sobie swobodę w doborze dostawcy usług czy usytuowania telefonu. Aby z niego korzystać, nie trzeba bowiem montować przyłącza i prowadzić kabli, wystarczy jedynie podpisanie umowy z operatorem komórkowym. Co więcej, z takiego telefonu można korzystać praktycznie wszędzie, więc można go przenosić tam, gdzie tylko chcemy – tłumaczy Piotr Spychalski, dyrektor sprzedaży mPTech (właściciel marek myPhone, Hammer.

Dlaczego nie kupić zwykłej komórki, która przecież również może pełnić podobne zadanie? Cóż, być może to kwestia tego, że smartfon — nawet z ograniczonymi funkcjami — ciągle jest mobilny i łatwo go zostawić w różnych miejscach. Tymczasem baza telefonu stacjonarnego zmusza go do stałości.

Poza tym Soho Line H31 to praktycznie klasyczna słuchawka:

Oferuje liczne funkcje biurowe: wstrzymanie połączeń i ich przekierowanie na inny wskazany numer, możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego oraz połączenia konferencyjne do rozmów dla kilku osób jednocześnie. Do tego książkę telefoniczną na 1000 kontaktów, a nawet radio FM, dyktafon, kalendarz i alarm. Wbudowana bateria o pojemności 800 mAh pozwala na wielogodzinne działanie w stanie czuwania lub kilka godzin ciągłych rozmów.

I właściwie trochę szkoda, że stacjonarny telefon od myPhone wygląda jak zwykła komórka, tyle że w wersji dla seniora. Niedawny amatorski projekt udowodnił, że można pogodzić klasyczny wygląd telefonu stacjonarnego z nowoczesnymi funkcjami.

Gdyby jakiś producent zdecydował się zaszaleć z wyglądem, byłbym zainteresowany. Na przykład w moim rodzinnym domu wciąż występują problemy z zasięgiem, a jako że smartfony są w ruchu — a to ktoś siedzi na Facebooku, a to ogląda film na kanapie — nie zawsze da się dodzwonić. Stacjonarny telefon rozwiązałby ten problem.