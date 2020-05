Dzień Dziecka i duże rabaty na gadżety, gry i zabawki. Wybraliśmy najciekawsze oferty

Czym się kierować przy wyborze prezentu na Dzień Dziecka? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę zainteresowania pociechy. Na szczęście nie powinno to stanowić problemu, ponieważ tuż przed świętem wiele sklepów organizuje ciekawe akcje promocyjne.

Biedronka na Dzień Dziecka wprowadza do oferty smartwatch dla dzieci. Poza tym, że jest to gadżet, który może sprawić maluchowi sporo radości, to oferuje on też możliwość zlokalizowania dziecka. Temat wzbudził kontrowersje wśród rodziców. Jednak nie zmienia to faktu, że rynek smartwatchy się rozwija, a ich obecność w Biedronce tylko to potwierdza.

Jeżeli waszym zdaniem smartwatch jest trafionym pomysłem na prezent dla dziecka, to w RTV Euro ADG możecie również znaleźć wiele propozycji — zarówno dla najmłodszych (np. Forever Kids Care Me za 169 zł), jak i dla tych starszych (np. Garmin Vivofit jr. 2 z motywem Gwiezdnych Wojen za 289 zł lub Xiaomi Mi Band 4 za 119 zł).

Dobrym pomysłem na prezent są też gry lub konsole (jeśli chcecie przeznaczyć na prezent z okazji Dnia Dziecka większą kwotę). Większość popularnych sklepów z elektroniką przygotowała trwające do 1–2 czerwca promocje na sprzęt i akcesoria dla graczy.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Dobrym wyborem będą dostępne w m.in. MediaMarkt i RTV Euro ADG gogle VR od Sony - do kupienia w zestawie z 5 grami za 999 zł. W sklepach znajdziemy również zestawy w promocyjnych cenach, w skład których wchodzi pad Sony DualShock4 wraz z wybraną grą na PS4 (249 za komplet).

Same konsole również znalazły się promocji. W obniżonych cenach znajdziemy Xboksa One S, Nintendo Switch Lite czy PS4. Np. w Media Markcie możemy zakupić konsolę Xbox One S z trzema grami za 1068 zł, a Nintendo Switch Lite - za 939 zł. Ceny popularnych gier zaczynają się w sklepach już od 59 zł.

Dzień Dziecka dla najmłodszych to jednak przede wszystkim okazja, by zyskać nową zabawkę, a i tych nie brakuje w tym czasie, nawet w ofercie dyskontów. W Lidlu czy Biedronce bez trudu powinniśmy kupić np. klocki LEGO - mój syn najczęściej właśnie o nie prosi, kiedy tylko ma możliwość wyboru prezentu.

W Biedronce do 6 czerwca można kupić wybrane zestawy LEGO City, Friends, Technic czy NinjaGo w cenach od 34,99 zł do 139 zł. Spory wybór znajdziemy również w sklepach Media Markt, chociaż ceny nie są tak konkurencyjne. Jeśli będziecie mieli okazję, warto odwiedzić też lokalne sklepy z zabawkami — często można tam również znaleźć atrakcyjne promocji.

Na koniec warto wspomnieć o prezentach, które najlepiej sprawdzą się o tej porze roku, czyli tych, które można wykorzystać do zabawy na zewnątrz. Od 30 maja w Lidlu pojawią się hulajnogi, łyżworolki, gokarty dla dzieci i rowery biegowe. Nie zabraknie też akcesoriów — kasków, rękawiczek, ochraniaczy. Cena rolek zaczyna się od 99 zł, hulajnóg — od 149 zł, rowerków biegowych — od 119 zł.

Więcej promocji znajdziecie na stronie każdego ze sklepow.