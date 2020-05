Oppo Reno Ace 2 EVA Limited Edition. Ukłon dla fanów Neon Genesis Evangelion

W chińskim sklepie internetowym marki Oppo pojawił się smartfon Oppo Reno Ace 2 EVA Limited Edition. Telefon w wersji dla fanów anime? W Europie brzmi jak wtopa, a w Azji częsty przypadek. 5 lat temu, czyli na dwudziestolecie anime Neon Genesi Evangelion, w Japonii można było kupić smartfon SH-M02-EVA20. Do sprzedaży trafił również aparat w podobnym motywie.

Tym razem wśród fanów anime klientów szuka Oppo. I robi to w świetny sposób. Smartfon (link do chińskiego sklepu znajdziecie tutaj) pod względem danych technicznych nie odbiega od zwykłej wersji Oppo Reno Ace 2, ale wprowadzono wyraźne zmiany w nakładce na Androida. Ile kosztuje? Około 2500 zł, czyli tyle co standardowa wersja. Nakład ograniczono do 10 tysięcy sztuk

Dane techniczne Oppo Reno 2 EVA:

Procesor Qualcomm Snapdragon 865

RAM 8 GBPamięć 256 GB

6,5-calowy panel FHD + AMOLED (90 Hz, HDR10 +)

Głośniki stereo Dolby Atmos

Aparat frontalny 16 mpx

Aparat tylny poczwórny 48 mpx

Wracając do software'u smartfona, w nakładce na Androida pojawiły się pewne zmiany. Na przykład podczas ładowania przez SuperVOOC lub AirVOOC wyświetla on ikonkę przypominającą A.T. Field (pole ochronne znane z animme).

Mowa technologiach ładowania Oppo, ta pierwsza ładowarka SuperVOOC 2.0 65W napełni akumulator 400 mAh w ciągu 30 minut. Natomiast do zestawu dołączono również ładowarkę 40W AirVOOC w edycji EVA, która bezprzewodowo ładuje baterię do pełna w 56 minut.

Oprócz smartfona, Oppo oferuje również smartwatch Oppo Watch EVA i słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco W31 EVA. Zakup w zestawie wychodzi taniej.