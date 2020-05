Netflix potwierdza: te seriale doczekają się kontynuacji. Fani będą zachwyceni

Netflix po raz kolejny przekazał widzom sporą dawkę radosnych informacji. Popularna platforma streamingowa właśnie ogłosiła listę seriali, które doczekają się kontynuacji. Choć nie znamy jeszcze konkretnych terminów, na które przewidziany jest powrót poszczególnych produkcji, fanów z pewnością ucieszy sam fakt, że poznają dalsze losów swoich ulubionych bohaterów.

Wśród najbardziej wyczekiwanych seriali przez polską widownię platformy należy wymienić kolejny sezon "Wiedźmina". Ponadto, fani Geralta z Rivii doczekają się serialu animowanego pod tytułem "Wiedźmin: Zmora Wilka".

Wśród najgłośniejszych powrotów nie sposób nie wymienić kolejnego sezonu "Stranger Things". Potwierdzono także kontynuację przeboju "Do wszystkich chłopców…". Najnowszy epizod otrzymał tytuł "Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze Lara Jean". W serwisie pojawi się także druga część komediowo-kryminalnego niemieckiego serialu pod tytułem "Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”.

Netflix zapowiedział także kontynuację takich produkcji jak:

* Kronika świąteczna

* Facet na święta

* Trzy metry nad niebem

* Ragnarok

* After Lide

* Virgin River

* Drodzy biali

Powrócą także największe hity. Wśród nich:

* Chilling Adventures of Sabrina

* Sex Education

* Locke&Key

* Riverdale

* The Rain

* Rzymskie dziewczyny

* Szkoła dla elity

* Love 101

* Lucyfer

* Russian Doll

* Bonding

* Miłość, śmierć i roboty

* Nawiedzony dom na wzgórzu

* Glow

* Grace i Frankie

* The Crown

* Rozczarowani

* Big Mouth

