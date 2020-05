Netflix zapowiada gorący czerwiec. Widzowie będą mieli w czym wybierać

Netflix przyzwyczaił swoich widzów do tego, że z każdym nowym miesiącem uzupełnia bibliotekę o wiele ciekawych nowości. Tym razem też nie będzie inaczej, a w gwoli ścisłości — nawet lepiej. Czerwcowa oferta platformy streamingowej zapowiada się bowiem wyjątkowo ekscytująco.

Choć od 6 czerwca Polacy znów będą mogli chodzić do kin, to oferta serwisu Netflix z pewnością spowoduje, że wielu widzów chętnie zostanie w domu, by rozkoszować się licznymi nowościami. Na platformę trafią takie hity jak: "Narodziny gwiazdy", "Zapach kobiety", "Grease", "Słodki listopad" czy "Venom". Ponadto zobaczymy kultowe komedie: "Naga broń 33 i 1/3: Ostateczna zniewaga", "Miss Agent 2: uzbrojona i urocza" oraz "Marsjanie atakują".

W serwisie zadebiutują także polskie filmy z "Zimną Wojną" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego na czele. Zobaczymy także produkcję Macieja Kawulskiego pod tytułem "Jak zostałem gangsterem" oraz nowy polski serial "W głębi lasu", bazujący na powieści Harlana Cobena.

Wśród nadchodzących premier warto wymienić czwarty sezon popularnego serialu "Trzynaście powodów". Poprzednie serie spotkały się z wysoką oceną krytyków, choć produkcja ze względu na swoją tematykę wywoła sporo kontrowersji. Fabuła finałowej części owiana jest tajemnicą.

Netflix — lista nowości na czerwiec 2020

Poniżej prezentujemy pełną listę nowości, które zasilą bibliotekę popularnego serwisu:

Od 1 czerwca:

* Midnight Dinner

* Midnight Dinner 2

* Dlaczego jesteśmy kreatywni?

* Synalek

* Daddy Cool

* Złodziejaszki

* Miś Goldy

* Dziewiąte wrota

* Pozwany

* Step up – Taniec zmysłów

* Get a Job

* Weselne przeznaczenie

* Ich dwóch i Paryż

* Poszukiwanie zaginionej Arki

* Transformers

* Stary, kocham cię

* Skok przez miotłę

* S.W.A.T.: Miasto w ogniu

* Podejrzani

* Ostatni Władca Wiatru

* Dzień Dobry TV

* Gliniarz z Beverly Hills

* Gliniarz z Beverly Hills II

* Grease

* W rytmie hip-hopu

* Zapłata

* Naga Broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga

* 44 koty

* Żony Beverly Hills

* Żony Atlanty

* Gospodynie z klasą. Nowy Jork

* Z kamerą u Kardashianów

* Cocomelon

* Pod pokładem

* Igrzyska tytanów

* Top Chef

* Boku no Hero Akademia

* Słodki listopad

* Supergirl

* Miss Agent 2: uzbrojona i urocza

* Oszukać przeznaczenie 5

* Marsjanie atakują!

* Żony medycyny

* Oszukana

* Arnold

* My Shy Boss

* Dear My Friends

* Revolutionary Love

* Little Baby Bum: Przyjaciele z rymowanek

* José José: Książę piosenki

Od 2 czerwca:

* Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

* Zimna wojna

* Venom

* Pełniejsza chata: Odcinki finałowe

* Tru: Tęczowy ratunek

Od 3 czerwca:

* Mistrzowie dyktand

Od 4 czerwca:

* Hospital Playlist: Sezon 1

* Czy mnie słyszysz?

* BAKI: Saga Turnieju Stulecia

* The 100

Od 5 czerwca:

* Trzynaście powodów: Sezon 4

* Porady różowej brygady: Sezon 5

* Ostatni skok w historii USA

Od 6 czerwca:

Bliski mi wróg

Od 7 czerwca:

* Healer

* Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 6

Od 10 czerwca:

* Reality Z

* Szpital Lenox Hill

Od 12 czerwca:

* Whispers

* Uzależnieni od życia

* Nie daj się złamać

* Nie daj się złamać II

* Nie daj się złamać III

* Magnetyzm żywiołów

* Hotel Transylwania 3

* Nie ma jak w rodzinie: Sezon 4

* Pięć pierwszych randek: Sezon 2

* W głębi lasu

* Choked: Money Talks

* Da 5 Bloods: In conversation

* Jo Kay: In his Elements

* Kipo i Dziwozwierze: Sezon 2

* Pokémon Journeys: The Series

Od 13 czerwca:

* Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

* The King: Eternal Monarch

* Alexa i Katie: Część 4

Od 14 czerwca:

* Blood

* Marcella: Sezon 3

Od 15 czerwca:

* Oh My Venus

* Wira

* Voltron: Legendarny obrońca

* Wolność słowa

* Get Rich or Die Tryin’: Historia 50 Centa

Od 17 czerwca:

* Dark Web: Usuń znajomego

* Ulepszenie

* Profesor Iglesias: Część 2

Od 18 czerwca:

* Narodziny gwiazdy

* Współczesna rodzina

* Lola Igna

* The Order: Sezon 2

* A Whisker Away

Od 19 czerwca:

* Riddick

* Straszny film 5

* Sierpień w hrabstwie Osage

* Silent Hill: Apokalipsa

* Czarnobyl. Reaktor strachu

* Podłoga to lawa

* Wybory Paytona Hobarta: Sezon 2

* Poczujcie rytm

* Zagubiona kula

* Podróż w jedną stronę jutra

* Niemowlęta: Część 2

* Ojczyzna

* Miasto Rymowanek

Od 20 czerwca:

* Operacja Overlord

* Lista priorytetów

* Kim jesteś: Szkoła 2005

Od 22 czerwca:

* Full House

Od 23 czerwca:

* Eric Andre: Legalize Everything

Od 24 czerwca:

* Niezłomny: Droga do odkupienia

* Obłędne pyszności

* Nikt nie wie, że tu jestem

* Athlete A: Sport w cieniu skandalu

Od 26 czerwca:

* Szkoła marzeń

* Szkoła marzeń 2

* Nice Guy

* Kochaj i żyj

* Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

* Sportowy świat

Od 27 czerwca:

* Dark: Sezon 3

Od 28 czerwca:

* Helikopter w ogniu

Od 29 czerwca:

* Dobry lekarz

Od 30 czerwca:

* Do zaliczenia

* Polaroid

* Wróg u bram

* Gormiti

* Bad Boys II

* Paul

* Zapach kobiety

* Savages: Poza bezprawiem

* Królewna Śnieżka i Łowca

* Patch Adams

* Mama do wynajęcia

* Grinch: Świąt nie będzie

* Lorax

* Flash

* Adú

* George Lopez: We’ll Do It For Half

* Brand New Animal: Sezon 1

