Jaki wideorejestrator samochodowy wybrać? Podpowiadamy

Wideorejestrator samochody to urządzenie, po które sięga coraz więcej kierowców. Sprzęt jest bowiem odpowiedzialny za nagrywanie wszystkiego, co dzieje się podczas jazdy — przed, a nawet za naszym autem. Takie nagrania mogą posłużyć jako kluczowy dowód podczas rozstrzygania, który z kierowców był winny kolizji.

Kolizja z innym samochodem to sytuacja, która z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych. Zdarzenia tego typu zawsze serwują kierowcom masę stresu. Choć często kończą się polubownie, istnieją przypadki, gdy właściciele aut proszą o interwencję policji lub kierują sprawy do sądu. W takich okolicznościach posiadanie wideorejestratora może okazać się zbawienne.

Poniżej przedstawiamy poradnik, w którym podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy zakupie odpowiedniego urządzenia.

Wideorejestrator samochodowy — niezbędnik rozważnego kierowcy

Kamery samochodowe to niezbędnik każdego kierowcy, który ceni sobie bezpieczeństwo i zachowanie wszelkich zasad ostrożności podczas jazdy. Oto do czego może posłużyć nam wideorejestrator:

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

* Dowód w sprawach spornych

* Błyskawiczne ustalenie sprawy wypadku drogowego

* Nagrania z nieprzewidywanych zdarzeń

* Nagrania pięknych widoków z trasy (np. podczas wakacji)

Wideorejestrator samochodowy. Jaki kupić?

Kamery samochodowe powinny zapewnić nam jak najwyższą jakość nagrywania. Im będzie ona lepsza, tym pozwoli nam na dostrzeżenie większej ilości szczegółów jak np. rejestracja samochodowa czy twarz innego kierowcy.

Oto, na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupu urządzenia:

* Płynność nagrywania

To jeden z najważniejszych parametrów. Płynność nagrywania wyrażana w liczbie klatek na sekundę. Zalecanym minimum jest 30 kl./s. Najlepsze urządzenia mogą nagrywać nawet w 60 kl./s. Takie wideo może być później odtwarzane w zwolnionym tempie. Ma to istotny wpływ nie tylko na lepszą jakość odtwarzania, ale pomaga również w wielu sytuacjach na drodze np. zwiększa szansę na odczytanie numerów z tablicy rejestracyjnej przy dużej prędkości.

* Rozdzielczość nagrywania

Rozdzielczość, w jakiej nagrywa urządzenie, ma kluczowy wpływ na jakość obrazu. Najlepszą jakość wideo i szczegółowość nagrania zapewni rozdzielczość Full HD (1080p). Tańsze wideorejestratory oferują nagrywanie w HD (720p).

* Jakość obiektywu

Przesłona rejestratora oznaczana jest parametrem f/x.y. Im niższa wartość liczbowa, tym lepiej. Dobrej jakości kamery posiadają przysłony o wartości f/1.8 lub f/1.6.

* Rodzaj soczewki obiektywu

Obiektywy możemy podzielić na dwa rodzaje: szklane i plastikowe. Te pierwsze mają nieporównywalnie wyższą jakość i trwałość. Droższe modele posiadają także na szkle filtr zmniejszający intensywność refleksów słonecznych.

* Tryb nocny

Warto wybrać urządzenie, które jest wyposażone we wbudowane diody LED lub diody IR, pozwalające na zarejestrowanie zdarzeń mających miejsce w nocy, jak np. próba kradzieży samochodu w ciemnej uliczce. Diody tego typu posiadają funkcję monitorowania parkingu, podczas której kamera jest w stanie czuwania, a w chwili wykrycia danego zdarzenia, natychmiast zabiera się do pracy.

* Kąt widzenia obiektywu

Im szerszy kąt widzenia obiektywu, tym szerszy kadr może objąć kamera. Jest to bardzo istotne, ponieważ wideorejestrator o kącie widzenia np. 170 stopni może nagrać moment nadjechania innego samochodu z boku, natomiast kamerka o kącie widzenia 120 stopni może mieć z tym duży problem.

* Funkcja zabezpieczenia nagrania

Automatyczne zabezpieczanie aktualnie nagrywanego pliku przed przypadkowym usunięciem.

Dodatkowe możliwości

Prócz najważniejszych funkcji wideorejestratorów, te niezwykle przydatne urządzenia posiadają jeszcze kilka innych ciekawych opcji. Oto one:

* Łączność bezprzewodowa

* Funkcja pomiaru prędkości

* Rejestrator z czujnikiem cofania

* Nawigacja GPS

Do wideorejestratorów warto dokupić:

* Filtr na obiektywy

* Adapter gniazda zapalniczki — micro USB

* Uchwyt do kamery

Jaki wideorejestrator kupić? Proponowane modele

Rozpiętość cenowa tego typu urządzeń jest bardzo duża. Najtańsze i najprostsze kamery kupimy już za około 100 złotych. Za te, które charakteryzują się wysoką jakością i większym wachlarzem możliwości będziemy musieli zapłacić jednak trochę więcej. Poniżej przedstawiamy modele, które cieszą zarówno sporą popularnością, jak i dobrą opinią:

* Xiaomi 70mai Smart Dash Cam Pro — ok. 280 złotych

* Xblitz Prism — ok. 170 złotych

* Prido i5 — ok. 300 złotych

* Xiaomi 70mai Mini Dash Cam Midriver D05 — ok. 240 złotych

* XBLITZ Park View — ok. 220 złotych

* Viofo A129 GPS — ok. 600 złotych

* Xiaomi 70mai 1s D06 Night Vision — ok. 180 złotych

* Prido i7 PRO — ok. 500 złotych

* Cavion My Way 2.4 — ok. 100 złotych

* Garmin Dash Cam 45 — ok. 550 złotych

Poniżej prezentujemy nagranie z wideorejestratora Garmin Dash Cam 45.

Zobacz także:

1. Jaki fotelik samochodowy wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed zakupem

2. Co to jest smartwatch? Wszystko, co musisz wiedzieć o inteligentnym zegarku

3. Jaki powerbank kupić i na co zwrócić uwagę? Poradnik