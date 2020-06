Samsung The Sero: nietypowy telewizor wkrótce w Polsce. Znamy cenę

Samsung The Sero to nowy telewizor koreańskiego giganta. Jest on bardzo nietypowy, bo potrafi działać w dwóch trybach - poziomym oraz pionowym. Jest to zarazem pełnoprawny telewizor 4K QLED. Właśnie poznaliśmy jego cenę i datę wprowadzenia do sprzedaży.