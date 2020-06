HP prezentuje nowy sprzęt. Laptopy OMEN 15, The Pavilion Gaming 16 i myszki OMEN

OMEN to seria sprzętu HP dla graczy. Pierwszy z nowych produktów tej linii to laptop OMEN 15 (ekran 15'6 cala), który ma o 11 procent cieńszą i 8 procent krótszą obudowę od swojego poprzednika. Laptop jest dostępny do kupienia maksymalnie z 10 generacją procesorów Intela łącznie z i7 H-series lub z procesorem AMD’s Ryzen 7 4800H. Może posiadać do 32GB pamięci RAM.

Modele z procesorem AMD są ograniczone do średniej klasy karty graficznej Nvidia GTX 1660 Ti, ale w przypadku wariantów opartych na procesorach Intela można wybrać nawet RTX 2070 Super z designem MAX-Q.

HP prezentuje pierwszy gamingowy 16-calowy laptop w ofercie

Drugi nowy gamingowy laptop to The Pavilion Gaming 16. To pierwszy 16-calowy laptop dla graczy w ofercie firmy. W tym przypadku można wybierać wersje z procesorami aż do 10 generacji Intela oraz kartą NVIDIA® GeForce® RTX 2060 z designem MAX-Q.

Pozostałe nowe produkty w ofercie HP to nowe myszki OMEN Vector Mouse i OMEN Vector Essential Mouse oraz słuchawki The OMEN Dyad Earbuds.

