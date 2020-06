LG Signature pokazało inteligentną chłodziarkę na wina. Cena zwala z nóg

LG Signature Wine Cellar to nowa „inteligentna” chłodziarka do win, która umożliwia m.in. zajrzenie do środka dzięki opcji InstaView czy kontrolę temperatury, tak by zapewnić optymalne warunki do przechowywania i serwowania wina. Temperatura może być oczywiście dobrana do różnych rodzajów trunków – wina białego, czerwonego, musującego itp.

(fot. materiały prasowe)

Poza winem, w chłodziarce możemy przechowywać również przekąski. Znajdzie się w niej szuflada na żywność oraz dodatkowe z trybami lodówki i zamrażarki, gdzie można przechowywać np. lód do napojów. Z ciekawszych funkcji warto wspomnieć również o czujniku, który otworzy chłodziarkę, gdy zamachamy przed nią stopą.

Wine Cellar została wyposażona w możliwość sterowania głosowego, a funkcja InstaView pozwala zajrzeć do środka bez konieczności otwierania drzwi chłodziarki. Jednocześnie wino jest chronione przed działaniem światła, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości.

Ponadto LG twierdzi, że chłodziarka na wino utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności, aby zachować jakość etykiet, elastyczność korka i inne właściwości butelki i trunku. Zastosowanie odpornych na promieniowanie UV trójwarstwowych, przyciemnianych szklanych drzwi chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, światłem i ciepłem.

Jak na razie LG Signature Wine Cellar dostępna jest jedynie w USA, gdzie można ją kupić za niebagatelną kwotę… prawie 6 300 dolarów.