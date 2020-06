Sonos Arc - recenzja. Soundbar Dolby Atmos z najwyższej półki

Jeśli nie mieliście styczności z soundbarami lub zastanawialiście się, kiedy i czy jest w ogóle sens je kupować, przyjrzałem się temu tematowi w tym materiale.

Sonos Arc, jak na 2020 rok przystało obsługuje najnowszy format dźwięku obiektowego Dolby Atmos, a poniżej dowiecie się czym on jest, dlaczego jest taki ważny i dlaczego warto zwracać uwagę na jakość dźwięku.

Sonos Arc – swoje kosztuje, ale i potrafi bardzo wiele

Sonos Arc zapewnia potężny dźwięk w konfiguracji 5.0.2 wraz z obsługą najpopularniejszego formatu obiektowego dźwięku (inaczej: 3D), jakim jest Dolby Atmos.

Już od momentu rozpakowania tego produktu firma Sonos chce, byśmy się poczuli wyjątkowo, ze stylowym pokrowcem i bardzo inteligentnie zabezpieczonym opakowaniem (dwa zatrzaski plus najpiękniejszy styropian na planecie Ziemia, który nie wydaje tego ohydnego pisku).

Sonos Arc i subwoofer Sonos Sub (Gen 2) (Jakub Krawczyński)

To moja pierwsza styczność ze sprzętem marki Sonos w ogóle, który cieszy się specyficznym kultem i dopiero teraz mogłem zrozumieć na czym polega fenomen ten marki. Przy okazji sprawdzałem sprzęt w połączeniu z subwooferem Sonos Sub (generacja 2), ale i bez niego.

Sonos Arc – ogólne wrażenia

Sonos Arc to bardzo stylowy soundbar, który używa podłączenia (HDMI eARC), aby zapewnić dźwięk w Dolby Atmos.

Takie podłączenie wymaga jedynie jednego kabla HDMI (dołączony w zestawie), którym podepniemy sprzęt pod telewizor, a następnie ten będzie mógł "zwrócić" dźwięk na każde z podłączonych dodatkowych urządzeń, w tym konsol, jak Xbox One X i S (które jako jedyne obsługują Dolby Atmos).

Szerzej o HDMI eARC poczytacie w powiązanym tekście poniżej.

Arc, jak wszystkie produkty Sonos wyróżnia się tym, że obsługiwany jest nie pilotem, lecz aplikacją na Androida bądź iPhone'a i tworzy sobie swój własny serwer w naszej sieci domowej (WiFi/kabel Ethernet). Dzięki temu opóźnienia w kontrolowaniu soundbara są absolutnie zerowe, ale to nie jedyne korzyści (szerzej o nich za chwilę).

Soundbar ten, jak i cała rodzina sprzętów Sonos jest stworzona z myślą, aby być nieustannie podłączona i w stanie czuwania (gdzie zużywa 4,3 W).

Sonos Arc (Jakub Krawczyński)

Co wyróżnia Sonos Arc w użytkowaniu?

Jak już wspomniałem wcześniej – Sonos Arc, jak i inne sprzęty audio tej firmy kontrolujemy aplikacją mobilną. Służy ona za centrum komunikacyjne, bo zarówno skalibrujemy dźwięk pod właściwości akustyczne naszego pokoju, jak i możemy tutaj zarówno kolejkować muzykę z wielu różnych serwisów w jednym miejscu, jak i ją kontrolować.

Wydaje się to na pierwszy rzut oka zbędne, ale szybko okazuje się, że aplikacja Sonos jest jedynym słusznym do tego miejscem. Czemu? Przez prosty fakt, że przeskakiwanie pomiędzy utworami jest tutaj natychmiastowe, tak samo jak zmienianie głośności. W mgnieniu oka zmienimy głośność z 0 do 100 i na odwrót, bez żadnych skoków pomiędzy.

Systemy audio Sonos dają także możliwość ustawienia dźwięku w trybie multiroom, czyli synchronizując muzykę w kilku pomieszczeniach jednocześnie na różnych urządzeniach tej marki.

Aplikacja Sonos S2 do kontrolowania soundbara i systemu Sonos (Jakub Krawczyński)

Proces dodawania i parowania sprzętu przez aplikację może wydać się zupełnym novum dla wielu użytkowników (którzy nie mieli, jak ja, wcześniej styczności z Sonosem), ale tak naprawdę jest bezproblemowy i bardzo prosty.

Sonos Arc przez to, że funkcjonuje w oparciu o połączenie HDMI i WiFi/Ethernet zawsze dostarczy nam dźwięku w najwyższej jakości (nie obsługuje np. Bluetooth, które ma bardzo ograniczoną przepustowość).

Przez to, że jest ciągle w stanie czuwania, nie trzeba go wybudzać i w każdej sytuacji możemy natychmiastowo przerzucić tam muzykę. Nie musimy nawet włączać telewizora (bo nie każdy soundbar jest widoczny przez Spotify Connect, więc w tej sytuacji trzeba dodatkowo odpalać TV) i aplikacji Spotify, by tam strumieniować sobie muzykę.

Wydajność

Sonos Arc wyposażono w zestaw 11 głośników (8 średnio- i niskotonowych oraz 3 wysokotonowe). Każdy z nich ma swój własny przetwornik Po 2 z nich skierowane są ku górze i ku bokom, by zapewnić prawdziwy Dolby Atmos, czyli trójwymiarową aurę dźwięku, jaką znamy z sal kinowych najwyższej klasy.

"Blade Runner 2049" - prawdziwa referencja do testowania dźwięku (Jakub Krawczyński)

Soundbar daje głębszą, pełniejszą scenę dźwiękową niż produkty w przedziale cenowym za 2000–2500 złotych. Każdy świst kul jest tutaj przeszywający. Świetnie zarysowane są tutaj także tony średnie oraz niskie… W zasadzie Arc radzi sobie bardzo dobrze także z basami.

Brzmienie jest pełne, przytłaczające, nawet z lekka wibrujące, kompletne… Wyczuwalne są nawet niższe rejestry — oprócz tych najbardziej ultra-głębokich (LFE — Low Frequency Effects). Nawet przy ogromnej maksymalnej głośności, jaką zapewnia Arc, nigdy nie stracimy wszystkich niuansów jakie są pomiędzy basami, a dialogami i tonami wysokimi.

Arc jest prawie tak dobry, by zapomnieć o subwooferze, ale jednak jeśli będziecie chcieli mieć efekt sali kinowej w salonie, to ten subwoofer będzie niezbędny (nie jest jednak on tani, bo kosztuje prawie tyle, co Arc).

Sonos Arc w wersji białej (Sonos)

Oprócz tego, że Sonos Arc kontrolujemy aplikacją, oczywiście może sobie "rozmawiać" z naszym telewizorem przez HDMI-CEC i podczerwień, dzięki czemu także pilotem od TV możemy pogłaśniać i przyciszać dźwięk.

Producent nie zapomniał także tutaj o posiadaczach sprzętów Apple i protokole AirPlay 2, przez który można strumieniować muzykę z urządzeń na iOS, iPadOS i macOS.

Werdykt, opłacalność

Oprócz jednej małej wady w postaci braku obsługi DTS (to tylko ma znaczenie przy oglądaniu filmów na płytach Blu-ray/4K UHD Blu0ray), Sonos Arc jest produktem, w którym ciężko doszukać się jakiejkolwiek słabości.

Czy 3899 złotych, na jakie wycenił producent ten soundbar (w sprzedaży od 10 czerwca 2020) to cena wygórowana? Uważam, że w tej klasie (a więc wysokiej półce) produktów — raczej nie. Nie znaczy to, że oczywiście produkt ten poleciłbym każdemu, bo jednak za te pieniądze można mieć także dość wysokiej klasy soundbar w zestawie z subwooferem.

Sonos Arc przez swoją szerokość dobrze pasuje do dużych, 65-calowych telewizorów (Jakub Krawczyński)

Arc fantastycznie co prawda sprawuje się samodzielnie, ale pełnię kinowych doznań poczujemy dopiero z Subem, który kosztuje 3500 zł. Sonos ma to do siebie, że jeśli inwestujesz w ich produkty, to musisz pozostać w tym ekosystemie.

Stylowość, funkcjonalność i wysoka jakość ma swoją cenę, ale tutaj warto się zastanowić pod tym kątem. Jeśli jednak jesteś audiofilem i cenisz sobie design oraz wygodę i możesz przeznaczyć spore pieniądze na sprzęt audio – absolutnie polecam, nie pożałujesz ani jednej wydanej złotówki. Tym bardziej, że Arc jest gotowy na nowe telewizory z HDMI 2.1 oraz PS5 i Xbox Series X.

Plusy: Najwyższa jakość dźwięku

Obsługa Dolby Atmos/HDMI eARC

Szybkość obsługi i integracja z wieloma aplikacjami do muzyki

Nietuzinkowa konstrukcja

Piękne wzornictwo Minusy: Brak obsługi DTS

Cena (szczególnie gdy zechcemy dokupować subwoofer)

Źródło: Gadżetomania