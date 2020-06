Nowe urządzenie wytwarza prąd, wykorzystując cień

Swee Ching Tan, naukowiec z National University of Singapore i jego zespół opracowali generator energii. Urządzenie posiada super cienką powłokę złota umieszczoną na krzemie, typowym materiale dla ogniw słonecznych. Światło, które pada na krzem, zmusza znajdujące się w nim elektrony do wytwarzania energii. Z kolei warstwa złota pozwala na wytwarzanie prądu elektrycznego, gdy część urządzenia znajduje się w cieniu.

— Możemy wytwarzać energię w dowolnym miejscu na Ziemi, nie tylko w otwartej przestrzeni – przyznał naukowiec.

Prąd z cienia

W trakcie całego procesu elektrony przeskakują z krzemu na złoto. Gdy część urządzenia znajduje się w cieniu, napięcie oświetlonego metalu wzrasta, a elektrony w generatorze przepływają z wysokiego do niskiego napięcia. Następnie są wysyłane przez zewnętrzny obwód do zasilanego gadżetu. To właśnie w tym obwodzie powstaje prąd.

Naukowcy byli w stanie naładować elektroniczny zegarek przy słabym świetle, wykorzystując w tym celu osiem generatorów prądu. Ich zdaniem urządzenie może służyć również jako czujnik. W trakcie jednego z eksperymentów, przejeżdżający zdalnie sterowany samochód rzucał cień na generator, który wytwarzał prąd niezbędny do zapalenia diody LED.

Przyszłość nowych generatorów prądu

Im większy kontrast między światłem a cieniem, tym więcej energii zapewni generator. Obecnie zespół pracuje nad poprawą wydajności urządzenia. Naukowcy wzorują się na ogniwach słonecznych, które mogą gromadzić światło.

Naukowcy planują, że pewnego dnia generatory będą w stanie wytwarzać energię w zacienionych miejscach w Układzie Słonecznym, między drapaczami chmur, a nawet w pomieszczeniach.

— Wiele osób uważa, że cienie są bezużyteczne. Ale wszystko może być przydatne, nawet cienie – zaznaczył Tan.