TVP Kultura "przeniesie" się do sieci. Telewizja Polska uruchomi internetowy kanał

To nie będzie konkurencja dla TVP Kultura, raczej uzupełnienie. Poprzez streamingowy program, dostępny z poziomu smartfona czy laptopa, chcemy trafić latem do tych wszystkich, którzy wyjadą na wakacje i nie będą mieli dostępu do telewizora. A szerzej: trafiać chcemy do ludzi kultury, którzy (to żadna tajemnica) często po prostu nie mają telewizora.