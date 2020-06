Znalazł w ziemi starego gwoździa. Przerobił go na małe dzieło sztuki

Co zrobić ze znalezionym przez przypadek gwoździem? Na przykład miniaturową replikę miecza — proponuje autor kanału "Bobby Duke Arts".

Owszem, znalezienie starego gwoździa to ostatnia prosta rzecz, jaką całe to przedsięwzięcie wymaga. Niezbędne są specjalistyczne narzędzia i przede wszystkim mnóstwo wolnego czasu. Efekt jednak może zachwycić.

Majsterkujące osoby pewnie już mają "zabawki", które pozwolą stać się domowym mini-kowalem. Reszta musi zadowolić się filmikiem. Nie ma co się przejmować. Oglądanie, jak zardzewiały gwóźdź zamienia się w kolekcjonerską perełkę jest szalenie satysfakcjonujące.

Ostrzegamy — jeżeli praca z pokazanymi na filmiku narzędziami to dla was czarna magia, nie róbcie tego w domu. Jeśli jednak macie fach w rękach, może nagranie z kanału "Bobby Duke Arts" was zainspiruje. Podzielcie się dziełem, a na pewno damy o nim znać na łamach Gadżetomanii!