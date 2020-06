Lego przestaje promować zestawy z policją. Powodem są zamieszki w USA

Afroamerykanina podczas interwencji w Minneapolis udusił policjant. Nagrania z interwencji obiegły cały świat, a w większości Stanów Zjednoczonych rozpoczęły się zamieszki. Z protestującymi solidaryzują się nie tylko zwykli ludzie. Niedawno CD Projekt RED poinformowal, że przełoży pokaz "Cyberpunk 2077", tłumacząc to szacunkiem dla protestów w USA.

Reaguje również Lego. W komunikacie podkreślono, że firma nie będzie reklamowała zabawek, w których występuje policja lub policyjne sprzęty. Zapewne dotyczy to amerykańskiego rynku — możemy spodziewać się, że w Polsce tego typu klocki dalej będą na widoku.

Reakcja Lego nie dziwi. W sieci nie brakuje filmów, na których widać niewłaściwie zachowanie służb mundurowych. Niewykluczone, że zestawy w sklepach na widoku dla niektórych byłyby szansą na prowokowanie osób, które popierają protesty.

Taki scenariusz jest prawdopodobny, co dobrze pokazuje przykład sławnego youtubera, który w trakcie zamieszek miał wykraść alkohol z jednego ze sklepów, a całe to zajście nagrał. Niektórzy swoim zachowaniem chcą dolać oliwy do ognia i zaostrzyć i tak napiętą sytuację.