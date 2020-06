Matrix 4: Keanu Reeves ujawnia, dlaczego chciał wrócić na plan

Zdawałoby się, że Matrix: Rewolucje z 2003 roku kończy historię Neo, jednak Lana Wachowski we współpracy z Warner Bros. zdecydowała się po kilkunastu latach na kontynuację hitu. Wachowski jest współautorką scenariusza wraz z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem, co skłoniło część obsady do powrotu.

W Matrix 4 ponownie zobaczymy Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss znanych z głównych ról trzech poprzednich filmów. W rozmowie z Empire Reeves wyjaśnił, czemu zdecydował się na powrót do roli Neo, mimo że minęło już tyle lat:

— Lana Wachowski napisała piękny scenariusz i cudowną historię, która we mnie rozbrzmiewała — mówi aktor — To jedyny powód, aby to zrobić. Ponowna praca z nią jest po prostu niesamowita, a sama historia, jak sądzę, ma kilka znaczących wątków, które należy opowiedzieć.

Moss w rozmowie z Empire również powtórzyła sentyment Reevesa. Przyznała również, że była zaskoczona, gdy dostała propozycję powrotu na plan, twierdząc, że w ogóle nie spodziewała się, że Matrix powróci.

Jak na razie o samym filmie nie wiemy niestety wiele więcej. Oprócz Reevesa i Moss w obsadzie Matriksa 4 zobaczymy również Yahya Abdul-Mateena II, Neila Patricka Harrisa, Priyanka Chopra, Jessicę Henwick i Jonathana Groffa.

Premiera filmu została zaplanowana na 21 maja 2021 roku, jednak prace zostały wstrzymane z powodu pandemii COVID-19. Na razie nie ma jednak informacji na temat ewentualnego przesunięcia wcześniej ustalonej daty.