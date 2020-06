Nowe amplitunery Denon. Gotowe na PS5 i telewizory 8K

Denon AVC-X: cztery nowe modele

Nowa linia amplitunerów Denon to AVC-X i składają się na nią cztery modele:

AVC-X6700H

AVC-X4700H

AVC-X3700H

AVC-X2700H

Różnią się od siebie liczbą kanałów i dodatkową funkcjonalnością. AVC-X6700H to model 11-kanałowy (z możliwością rozszerzenia do dźwięku 13.2-kanałowego), AVC-X4700H i X3700H dysponują 9 kanałami, podczas gdy AVC-X2700H to sprzęt 7-kanałowy.

Pierwsze amplitunery z HDMI 2.1 i eARC — z myślą o graczach

Każdy z modeli nowej serii amplitunerów firmy Denon wyposażony jest w porty HDMI 2.1. Dzięki nim możliwe jest przepuszczenie sygnału do telewizora nawet w rozdzielczości 8K i 60 Hz odświeżaniu lub 4K przy 120 Hz odświeżaniu (a więc 120 kl./s płynności).

Oprócz tego zgodność z formatem HDMI eARC sprawia, że podłączenie amplitunera pod telewizor będzie jeszcze prostsze, a jednocześnie zachowamy wszystkie technologiczne bajery.

Sprzęt Denon przepuszcza bowiem sygnał zawierający funkcje takie, jak Automatyczny Tryb Gry (minimalizuje opóźnienia pada przy graniu na konsoli), Variable Refresh Rate (zmniejsza "przycięcia" płynności) i Quick Media Switching (eliminuje czarne ramki przy przełączaniu obrazu). Są to funkcje bardzo ważne dla graczy i obsługiwane przez nowe konsole, takie jak m.in. Xbox Series X (i prawdopodobnie PlayStation 5). Szerzej o nich pisaliśmy w tym artykule.

Nowe amplitunery tuner obsługują oczywiście dźwięk obiektowy w Dolby Atmos i DTS:X (oraz Auro 3D). Atmos szczegółowo opisywaliśmy tutaj. Co więcej, są zgodne także z IMAX Enhanced Technology, formatem, który obsługują nowe telewizory Sony i wykorzystującym kinowy standard audio DTS.

Naturalnie każdy z nowych amplitunerów obsługuje także HDR we wszystkich formatach, a więc HDR10, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR (jeszcze niewprowadzony konsumencko, nowy wariant technologii) i HLG.

Amplitunery Denon obsługują także AirPlay 2 i Bluetooth, a także wyposażono je w system kalibracji akustyki pomieszczeń Audyssey MultEQ XT32 (wersja AVC-X2700H w podstawowej jego wersji).

Co więcej system subEQ HT pozwala na niezależną kalibrację subwoofera dla uzyskania większej kontroli nad tym, jak brzmią niskie tony. W pamięci urządzenia można zapisać dwa różne ustawienia systemu Audyssey i przełączać się w locie.

Sprzęt Denon obsługuje platformy Apple Music, Spotify, Tidal, Amazon Music HD, Deezer, TuneIn, Napster i wiele innych. Amplitunery są dodatkowo zgodne z systemem odtwarzania dźwięku w trybie multi-room dzięki platformie HEOS, a także Asystentem Google, Amazon Alexa i Apple Siri.

Cena i dostępność

Nowe amplitunery Denon pojawią się w sprzedaży w okresie od lipca do września 2020:

AVC-X6700H — lipiec 2020

AVC-X4700H — lipiec 2020

AVC-X3700H — sierpień 2020

AVC-X2700H — wrzesień 2020

Nie znamy jeszcze ich polskich cen, ale w przypadku rynku brytyjskiego wynoszą one od 599 funtów (2987 zł) w przypadku modelu AVC-X2700H aż do 2299 funtów (11 467 zł) za model AVC-X6700H. Modele AVC-X4700H i AVC-X3700H kosztują odpowiednio 1399 funtów (6978 zł) oraz 999 funtów (4983 zł). Ceny podane według średniego kursu wymiany NBP z dnia 9 czerwca 2020.

Źródło: Flatpanels, HDTVTest