Disco polo będzie miało swoje muzeum. Powstanie na Podlasiu

Nurt disco polo jest obecny w kulturze polskiej od ok. 30 lat. Jak mówi Marek Nazarko, burmistrz Michałowa, nie da się zamknąć oczu i udawać, że go nie ma. Dlatego podjęto decyzję o uruchomieniu ośrodka, który ma być poświęcony takiej muzyce.

Centrum Disco Polo — Zenek Martyniuk się ucieszy

W skład Centrum Disco Polo ma wchodzić nie tylko szkoła kształcąca o profilu estradowym disco polo. Całość ma być kompleksem składającym się z kilku budynków zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Michałowie znajdującym się na Podlasiu.

Elementem Centrum Disco Polo ma być gminne studio nagrań, które ma zostać oddane do dyspozycji uczniom. Pomysł przewiduje także stworzenie hali widowiskowej, która uzupełni kompleks. Ma on służyć nie tylko szkole, ale także organizatorom imprez i wydarzeń. Co więcej, planowane jest utworzenie muzeum disco polo z eksponatami skompletowanymi przy udziale agencji Green Star.

Tak ma prezentować się nowo wybudowana hala. (michalowo.eu)

Green Star ma ponadto zapewnić sztab specjalistów, którzy będą nauczali w ramach zajęć i opiekować się uczniami. Mają na niego składać się gwiazdy związane z nurtem disco polo i muzyką klubową.

Podopieczni Centrum Disco Polo będą mogli wybierać wśród zajęć wokalnych i tanecznych. Z kolei na lekcjach muzycznych nauczana ma być gra na instrumentach. Ośrodek ma ponadto zapewniać zajęcia dodatkowe z techniki studyjnej czy realizacji dźwięku. Mowa jest też o poznawaniu tajników zawodu prezentera muzycznego.

Centrum Disco Polo w Michałowie ma powstać w latach 2024 — 2026 i kosztować 11 milionów złotych. Zdecydowana większość z tej kwoty ma pochodzić ze środków wspólnotowych.