14-latek i telewizja, czyli jak zwykły zakaz zakończył się samobójstwem

Zakazy w przypadku młodych ludzi często są odbierane emocjonalnie. Dzieci i nastolatkowie nie lubią być ograniczani i zdarza się, że manifestują to złością i gniewem. Niestety, zdarzają się także skrajne przypadki.

Nastolatek targnął się na życie, ponieważ wyłączono mu TV

Incydent miał miejsce w Indiach, w dzielnicy Bibwewadi miasta Pune. We wtorkowe popołudnie, jeden z mieszkających tam chłopców od rana oglądał telewizję. Nie spodobało się to jego matce, która nakrzyczała na niego — jego babcia chciała w tym czasie obejrzeć wiadomości.

Wyłączyła mu TV. Zdenerwowany chłopak poszedł wtedy na górę. Wiadomo — nakazy mogą zirytować dzieci, jednak w tym przypadku reakcja była wyjątkowo emocjonalna.

Jego siostra udała się na górę do jego pokoju. Okazało się, że chłopiec… powiesił się na szaliku. Jak donosi Free Press Journal, został on przewieziony do pobliskiego szpitala, jednak było już za późno — lekarze nie zdołali uratować jego życia. W chwili śmierci miał 14 lat.

Nie wiadomo, dlaczego tak nieprzewidywalnie zareagował na zakaz matki. Można przypuszczać, że był uzależniony od telewizji.