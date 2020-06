Tenet: znamy premierę filmu Nolana, który ma odmrozić kina

Pierwotnie "Tenet" miał trafić do kin 17 lipca 2020. Christopher Nolan, w przeciwieństwie do innych filmowców, w tym twórców nowego Jamesa Bonda, "Nie czas umierać" – konsekwentnie nie chciał zmienić daty wydania swego dzieła. Wierzył w to, że to właśnie jego nowa produkcja przyczyni się do odmrożenia kinowych multipleksów.

Teraz jednak wytwórnia Warner Bros. wykonała lekką korektę i przesunęła "Tenet" na 31 lipca 2020. Nie będzie to już więc widowisko, które jako pierwsze wejdzie do repertuaru światowych kin po pandemii. Ubiegnie go "Mulan" (17 lipca 2020) - o ile Disney nie postanowi go także przełożyć.

Tenet: Nolan chciał z niego zrobić drugą Incepcję

Trochę szkoda, bo wtedy "Tenet" ukazałby w dziesięciolecie wydania filmu "Incepcja" ([tu recenzowaliśmy](https://gadzetomania.pl/21035,idea-jest-jak-wirus-recenzja-filmu-incepcja)) i dlatego Nolan tak sobie upodobał datę 17 lipca 2020.

Zapewne chcąc uniknąć rywalizacji z zapowiadającym się na hit Disneya, "Mulan" oraz poczekać aż kina rozkręcą się po otwarciach, wytwórnia zdecydowała się na taki krok.

Jednak na osłodę, Warner Bros. postanowiło ponownie wprowadzić "Incepcję" do kin, właśnie 17 lipca 2020 roku na swój okrągły 10-letni jubileusz premiery w USA. Nie wiemy jeszcze czy akurat film trafi także do naszych kin, ale byłoby miło.

Matrix w końcu takiego wznowienia w Polsce się doczekał.

Studia filmowe są w trudnej sytuacji — produkcje takie, jak "Tenet" z powodzeniem mogłyby zarobić w kinach w okolicach 1 miliarda dolarów.

Wytwórnie mają dylemat, gdy wydadzą swoje filmy za wcześnie — mogą nie uzyskać spodziewanego wyniku. Z kolei ciągłe odwlekanie premiery także będzie niekorzystne, bo wtedy nie można zarobić żadnych pieniędzy, które potrzebne będą do sfinalizowania kolejnych filmów.

Oprócz przesunięcia "Tenet", Warner Bros. opóźniło premierę "Wonder Woman 1984" z 14 sierpnia na 2 października 2020.

