Mi Bad 5 zaprezentowany. Tymczasem Xiaomi organizuje wyprzedaż w polskich sklepach

Xiaomi Mi Band 5 zadebiutował 12 czerwca w Chinach. Opaska jest dostępna w czterech wariantach kolorystycznych w cenie 189 juanów (ok. 105 zł) w wersji podstawowej lub za 229 juanów (ok. 127 zł) w wersji z NFC.

Względem poprzedniej generacji zostało wprowadzonych kilka usprawnień, w tym większy ekran (teraz o przekątnej 1,1 cala) czy czujnik natlenienia krwi. 5 nowych trybów sportowych pozwoli lepiej zorganizować swój trening. Nowa opaska ma pracować na baterii od 14 do 20 dni.

Na razie nie znamy daty, kiedy opaska trafi do polskiej dystrybucji, ale już teraz warto zainteresować się innymi gadżetami i sprzętem, który właśnie trafił na wyprzedaż zorganizowaną przez Xiaomi Polska.

Promocją zostały objęte smartfony Redmi Note 9, który od dziś dostępny jest w cenie 799 zł za wariant 3/64GB oraz 899 zł za wariant 4/128GB na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i online w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD oraz x-kom. Promocja trwa do 21 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

(fot. materiały prasowe)

W promocyjnej cenie kupimy również debiutujący w Polsce Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C, czyli inteligentny odkurzacz z funkcją mopowania.Od 15 do 21 czerwca (lub do wyczerpania zapasów) można go kupić w sklepach mi-home.pl, mi-store.pl, mi-markt.pl oraz online w sieciach Media Expert i RTV EURO AGD w cenie 1099 zł.