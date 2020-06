HBO GO znika z USA. Warner Media ogłasza datę końca usługi

Firma Warner Media postanowiła zrobić porządek w swoich usługach VOD, w związku z czym podjęła decyzję o usunięciu popularnej platformy HBO GO. Aplikacja zniknie z amerykańskiego rynku do 31 lipca 2020 roku. Działania mają niewątpliwy związek z niedawną premierą serwisu HBO Max.

HBO Max to nowa usługa VOD, która zadebiutowała 27 maja 2020 roku. Aplikacja zyskała w dniu premiery 87 tysięcy nowych użytkowników. Jej celem jest wprowadzenie świeżości w serwisach streamingowych firmy. Dzięki nowej platformie, użytkownicy otrzymali dostęp do 1800 filmów i seriali. Wśród nich znalazły się między innymi: "Joker", "Obywatel Kane", "Seks w wielkim mieście", "Przyjaciele" czy "Gra o tron". Miesięczny dostęp do serwisu to 14,99 dolarów.

Firma Warner Media informuje, że użytkownicy HBO GO będą mogli logować się do HBO Max. Aplikacja HBO Now stanie się natomiast typowym HBO i nie będzie zawierała rozszerzonej zawartości z HBO Max.

Przypomnijmy, że prezes HBO, Bob Greenblatt informował niedawno za pośrednictwem CNN, że nie ma planów usuwać HBO GO oraz HBO Now.

Działania Warner Media dotyczą wyłącznie USA. Decyzja w sprawie serwisu HBO GO na zagranicznych rynkach jest jeszcze nieznana. Zdaniem komentatorów, podobne zmiany w Europie, w tym także w Polsce, są jednak nieuniknione.

