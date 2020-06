Rossmann wypowiada wojnę plastikowi. Środki czystości do własnego pojemnika

Płyn do prania, płyn do mycia, środki niezbędne do czyszczenia naczyń. Dbanie o porządek negatywnie wpływa na środowisko, bo generuje mnóstwo plastiku. Wprawdzie producenci starają się go ograniczać, ale każde kolejne pudełko czy opakowanie to dodatkowe śmieci.

A gdyby tak wrócić do korzeni i wielokrotnie korzystać z tego samego opakowania?

Rossmann już realizuje tę wizję. W łódzkiej Manufakturze znajduje się punkt sieci wyposażony w specjalny automat. Do własnych butelek bądź pudełek można wlewać m.in. szampony, żele pod prysznic czy środki czystości.

Jeśli ktoś nie ma przy sobie słoika czy butelki, może za 2 zł kupić pojemnik ze szkła lub… trzciny cukrowej.

Podobny pomysł miała firma Cosmetomat. Na łamach WP Tech pisaliśmy o planach firmy.

Póki co jednak nie udało się zrealizować zakładanych celów i automat nie trafił na stałe do żadnego ze sklepów. Bardziej skuteczny okazał się Rossmann, który w ten sposób pomaga w ochronie środowiska.