AppGallery - sklep Huawei z najlepszymi grami i aplikacjami

AppGallery istnieje już od kilku lat

Na samym początku trzeba wyobrazić sobie prostą oś czasu. Blokada USA poważnie zagroziła Huawei w pierwszej połowie zeszłego roku. Konsumentom dała ona znać o sobie po kilku miesiącach, aby dzisiaj już nikogo nie zaskakiwać tym, że zamiast Sklepu Play na smartfonach i tabletach firmy znajdziemy AppGallery. Jednak to stosunkowo wąski zakres, więc cofnijmy się jeszcze bardziej w czasie. Mamy 2018 rok, kiedy nikt jeszcze nie myślał o tym, że Stany Zjednoczone mogą kogokolwiek blokować. Wtedy Huawei ogłosił globalną wersję AppGallery, a więc swojego sklepu, który na początku mogliśmy znaleźć na modelach P20 i P20 Pro. Obawa przed jutrem? Nic z tych rzeczy — w Chinach to naturalne, że każdy szanowany producent urządzeń mobilnych z Androidem oferuje własną aplikację, która skupia najlepsze gry i programy. Tym sposobem blokada USA dla Huawei była jedynie dobrym powodem, aby głośno pokazać całemu światu, czym jest AppGallery.

Najlepsze aplikacje — sklep AppGallery chwali się wyselekcjonowanymi grami i programami

Wraz z promocją AppGallery na całym świecie Huawei szczegółowo przedstawiło, jak odbywa się weryfikacja poszczególnych aplikacji, które mają trafić do ich sklepu. Przede wszystkim sprawdzane są nie tylko samego gry i programy, ale również programiści. Firma nie chce walczyć z wiatrakami i co chwilę odrzucać aplikacje, które pod zmienionymi nazwami okazują się tym samym, niebezpiecznym kodem. Huawei widzi problemy swojej konkurencji, a więc Sklepu Play, który co rusz musi usuwać tytuły szpiegujące użytkowników lub wykradające dane. AppGallery nie chce w ogóle dopuszczać możliwości pojawiania się takich aplikacji. Jednak to nie oznacza, że brakuje hitów. Gry, które znalazły się w sklepie Huawei, to między innymi Fortnite, Asphalt 9: Legends czy też World of Tanks: Blitz.

Nieprzeładowany interfejs AppGallery — Huawei docenia prostotę

To, co swego czasu było wielką zaletą, dzisiaj uważane jest za irytujące. Mowa naturalnie o aplikacjach, które robiły wszystko i mówiły o tym na każdym kroku. Kiedyś, gdy dopiero poznawaliśmy możliwości urządzeń mobilnych, na pewno było to na swój sposób ciekawe. Dzisiaj chcemy korzystać z najważniejszych funkcjonalności. Dlatego AppGallery idzie z myślą mniej, a lepiej w kontekście budowania interfejsu. Na dzień dobry otrzymujemy to, co aktualnie najważniejsze i najpopularniejsze, a przede wszystkim nowe. W kolejnej zakładce ujrzymy podział na gry i programy, aby w kolejnych ekranach móc jeszcze lepiej doprecyzować swoje poszukiwania. Na końcu nie brakuje dedykowanych rankingów dla wyróżnionych aplikacji. Oczywiście również z podziałem na gry i programy użytkowe. Jednym z ostatnich, bardzo kluczowych ekranów w AppGallery jest Lista Życzeń. Nikt nie ukrywa, że w sklepie Huawei jeszcze nie znajdziemy wszystkich tytułów, które są potrzebne. Dlatego firma przygotowała dedykowaną sekcję, gdzie możemy opisać, czego nam brakuje. W ten sposób istnieje szansa, że zdecydowanie szybciej zostaną uzupełnione braki.

Mnóstwo promocji w AppGallery - Huawei wie, jak przyciągnąć do swojego sklepu

Do wspomnianej prostoty interfejsu dołączają jeszcze promocje, które mają szansę równie mocno przyciągnąć użytkowników do AppGallery. Tak naprawdę nie tylko użytkowników, bo również programistów. Huawei na obu polach nie próżnuje. Z jednej strony deweloperzy mogą liczyć na to, że ich aplikacja zostanie doceniona i wypromowana przy jednoczesnej pomocy integracji wszystkiego z Huawei Mobile Services. Z drugiej strony użytkownicy otrzymują wiele darmowych usług — niektóre nawet na zawsze, jak ma to miejsce z AutoMapą. To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo na każdym kroku możemy liczyć na swego rodzaju oszczędności lub dodatki.

Artykuł sponsorowany Huawei