Robot-pies od Boston Dynamics nareszcie do kupienia, ale nadal nie dla każdego

Rok temu ponad 150 robotów zostało udostępnionych różnym firmom i placówkom badawczym w ramach programu Early Adopter Boston Dynamics, jednak tylko na ograniczony okres. Był to sposób na ocenę zastosowań robota, do których inne organizacje mogą go wykorzystać, oraz na uzyskanie informacji na temat obszarów, w których można by go ulepszyć.

Spota sprawdzono m.in., wyposażając go w aparat fotograficzny, tak by mógł on zrobić ok. 5 tys. zdjęć tygodniowo dokumentujących postęp dużego projektu budowlanego w Kanadzie, jako zastępcę ludzi przy wykonywaniu niebezpiecznych zadań inspekcyjnych w norweskich zakładach produkcyjnych AkerBP oraz jako pomoc zespołowi NASA JPL CoSTAR w wygraniu ostatniego konkursu DARPA Subterranean Challenge.

Większa dostępność, ale nadal nie dla każdego

Kolejnym krokiem Boston Dynamics w komercjalizacji swojego produktu jest udostępnienie robota szerszemu gronu odbiorców, jednak nadal nie będzie on dostępny dla każdego – firma jak na razie pozwoli zakupić Spota wyłącznie "do użytku komercyjnego i przemysłowego firmom ze Stanów Zjednoczonych". A więc zarówno potencjalni chętni, którzy chcieli nabyć Spota do użytku osobistego, jak i firmy spoza USA, będą musiały się obejść smakiem. W tym drugim przypadku nadal jest jednak możliwość wzięcia udziału w programie Early Adopter Boston Dynamics.

Dodatkowo Boston Dynamics nakreśliła zasady, które ograniczają cele wykorzystania Spota. Jak poinformowała firma, klauzula użytkowania "zabrania używania robotów do wyrządzania ludziom krzywdy lub symulowania takich działań".

A cena? Robi wrażenie – 74 i pół tys. dolarów (ok. 295 tys. zł). Firma ma jednak zaoferować zniżki przy zakupie większej ilości robotów.