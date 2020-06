Obcy 5. Ripley powróci? Sigourney Weaver otrzymała scenariusz

W zeszłym tygodniu Sigourney Weaver poinformowała, że Walter Hill, legendarny reżyser oraz producent wszystkich filmów z serii "Obcy", przekazał jej scenariusz do filmu "Obcy 5". Weaver ma zagrać w nim ponownie rolę Ripley.

Scenariusz do filmu "Obcy 5" (Brandywine Productions)

Nominowana do Oscara aktorka ostatnio wcielała się w kultową kreację aż 23 lata temu w filmie "Obcy: Przebudzenie", w którym ponownie zmierzyła się z tytułowymi monstrami z kosmosu, po tym jak przywrócono ją do życia metodą klonowania. W wyniku tego sama odziedziczyła kilka nietypowych cech biologicznych.

Twórcy serii Obcy bardzo chcą powrotu Ripley

W wywiadzie z magazynem Empire opublikowanym w zeszłym tygodniu Sigourney Weaver przyznała, że otrzymała od Waltera Hilla 50-stronnicowy scenariusz "Obcy 5".

Wspomniała, że otrzymała pierwszą jego wersję 18 miesięcy temu, przez co wiele osób sądziło, że był to skasowany już teraz projekt. Okazuje się, że jednak nie.

W rozmowie z Empire Weaver nie była co prawda pewna co do powrotu i tego, w jakim kierunku ma iść seria. — Ridley Scott poszedł w innym kierunku. Może Ripley już swoje zrobiła i zasługuje na odpoczynek? — mówiła.

Hill, ojciec serii "Obcy" (do spółki z Ridleyem Scottem i szwajcarskim surrealistą, HR Gigerem) przyznał, że Sigourney zbyt skromnie oceniła swoje możliwości tego, czy można przywrócić postać Ripley w kultowej sadze sci-fi. Wszystko wskazuje na to, że filmowiec bardzo chce tego powrotu i zrobi wszystko, aby tego dokonać.

Scenarzysta powiedział, że "chce opowiedzieć historię, która wszystkich wystraszy i pokazać jak Ripley kopie tyłek nowemu rodzajowi ksenomorfa, a przy okazji podywagować nad kondycją uniwersum 'Obcego' oraz postaci Ellen Ripley".

Ostatnia wersja scenariusza do "Obcy 5" powstała w marcu 2020 roku i Hill podzielił się nawet zdjęciem pierwszej jego strony. Został on napisany wraz z Davidem Gilerem, partnerem Hilla i współproducentem wszystkich części "Obcego".

Pierwsza strona scenariusza "Obcy 5" (Brandywine Productions)

Scenariuszowi przyświecają dwa cytaty. Jeden z nich to Edgar Allan Poe z wiersza "Sen we śnie":

"Wszystko to, co

Widzę, wiem –

Snem jest tylko…

We śnie snem."

Drugi natomiast to "wojna jest piekłem" generała Williama Tecumseha Shermana walczącego w wojnie secesyjnej.

Warto zwrócić również uwagę, że w scenariuszu jest także przerobiona wersja sloganu "w kosmosie nikt nie słyszy twojego krzyku", która teraz brzmi "w kosmosie nikt nie słyszy twoich snów".

W jaki sposób te wszystkie hasła wiążą się tematycznie z samym filmem — można jedynie spekulować.

Interesujące jest to, czy wytwórnia 20th Century Fox, należąca teraz do Disneya porzuci serię Ridleya Scotta z "Prometeuszem" i "Obcym: Przymierzem" na rzecz tego projektu, czy może znajdzie się miejsce dla nich dwóch.

Obcy wyznaczał standardy efektów specjalnych i scenografii

Słynna seria od zawsze byja kojarzona z niesamowitymi efektami specjalnymi oraz imponującą scenografią nie z tego świata.

Co ciekawe, Ridley Scott, nawet w ostatniej odsłonie, "Przymierze" z 2017 roku pokazał, że nie zawsze trzeba uciekać się do CGI, czyli grafiki komputerowej, aby stworzyć budzące podziw efekty.

Co to jest CGI? CGI [wym. si-dżi-aj] to nic innego, jak angielski skrót od Computer Generated Imagery, czyli obrazu generowanego komputerowo. Słowo jest mocno upowszechnione nawet i w potocznej angielszczyźnie, a w Polsce raczej używane w węższym gronie kinomanów lub branży filmowej.

Być może kolejna część po raz kolejny dowiedzie, że "komputerowe" wcale nie znaczy "lepsze". Nie wiemy jeszcze, kto wyreżyseruje "Obcy 5", kiedy zaczną się zdjęcia i kiedy moglibyśmy spodziewać się go w kinach. Fani serii będą jednak mieli dużo jakże potrzebnej nadziei, szczególnie jeśli nie podobały się im dwa ostatnie filmy.

