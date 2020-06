Folia samoprzylepna do analizy potu – pomysł na system do monitorowania zdrowia

Samoprzylepna folia z czujnikami może znacznie zmienić możliwości typowego smartwatcha. Jak udowodnili badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego, tak cienki i lekki materiał można wykorzystać, by stworzyć system monitorowania stanu zdrowia użytkownika na podstawie analizy składu potu.

Na etapie badań stworzono działające urządzenie. Dzięki analizie składu potu, niewielki układ jest w stanie przekazywać do smartwatcha między innymi informacje o glukozie i innych składnikach, które są istotne w kontekście metabolizmu.

Z jednej strony folii umieszczono odpowiednie sensory, zaś z drugiej – odpowiedni układ zamieniający informacje na sygnały elektryczne, które są wysyłane do zegarka.

Folia jest niewielka i lekka (Yichao Zhao / UCLA)

Oczywiście do obsługi niezbędna jest aplikacja. Tę też udało się już stworzyć. Inspiracją do całego przedsięwzięcia okazała się być świadomość, że na świecie działa już ponad 100 milionów smartwatchy, których możliwości można w prosty sposób rozbudować. Analiza większej liczby parametrów ciała pozwoliłaby w dłuższej perspektywie lepiej zrozumieć swój organizm.

Podczas badań folia została przetestowana w kilku scenariuszach i w każdym okazała się działać bez zarzutów. Testowani byli ochotnicy w różnym stopniu aktywni fizycznie: od użytkowników prowadzących siedzący tryb życia, do aktywnych sportowo osób ćwiczących na przykład boks.

Praktyka pokazała, że folia jest wystarczająco lepka, by w każdych z tych warunków bez problemu trzymać się nadgarstka i samego smartwatcha, a przez to bez problemów dostarczać wyników przez cały dzień. Na razie nie wiadomo czy i kiedy opisana technologia mogłaby wejść do produkcji.