"Można panikować" – dokument o zmianach klimatu znów dostępny

"Można panikować", czyli film poruszający problematykę zmian klimatu, szybko zebrał dużą publiczność i zdobył zainteresowanie mediów. Do obejrzenia dostępny był jednak tylko przez tydzień, a to ze względu na umowę z festiwalem Millennium Docs Against Gravity, na którym film miał zadebiutować. Jednak z powodu pandemii data festiwalu przesunęła się na wrzesień. Pozwolono jednak twórcy filmu, Jonathanowi L. Ramseyowi, opublikować go w serwisie YouTube na tydzień, ze względu na pilność problemu, który porusza film.

Teraz jednak strony doszły do wniosku, że tydzień to w tym przypadku za mało i dokument znów jest dostępny.

– Działajmy wspólnie w imię nadrzędnej wartości, jaką jest dobro naszej planety. Jeśli ten film może przekonać chociaż jednego nieprzekonanego, to znaczy, że było warto! – głosi wspólne oświadczenie przedstawicieli festiwalu i twórcy filmu.

To ostatni moment

Dokument Ramseya portretując postać prof. Szymona Malinowskiego, fizyka atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zderza ze sobą dwa światy. Jednym z nich jest życie człowieka, którego misją jest popularyzowanie wiedzy naukowej o nadchodzącej katastrofie klimatycznej. Drugi świat to świat polityki i często także mediów. Ten drugi to niestety świat bagatelizowania wielkiego problemu.

– Coraz bardziej upalne lata. Coraz mniej śniegu zimą. Płoną lasy. Coraz bardziej sucho. Brakuje wody. Znikają lodowce w górach. Znikają lodowce w Arktyce. Rozmarza zmarzlina. Metan uwalnia się do atmosfery. Topnieją lądolody. Podnosi się poziom morza. Zakwasza się ocean. Giną pszczoły. Zanika bioróżnorodność. Coraz silniejsze cyklony tropikalne. Plastik jest wszędzie – takie konsekwencje zmian klimatu wylicza w filmie prof. Mailnowski.

I zauważa, teraz jest ostatni moment, żeby tę katastrofę zatrzymać.

Film można zobaczyć TUTAJ.

