Muzeum disco polo… plagiatem?! Pojawiły się poważne oskarżenia, gmina odpowiada

W związku z pomyłką zaistniałą podczas sporządzania zgłoszenia pomysłu do Urzędu Marszałkowskiego propozycji przedsięwzięcia „Centrum Disco Polo” zamieszczamy właściwą wizualizację budynku „Centrum Disco Polo”, która powinna znaleźć się w załączeniu do wniosku. Na potrzeby projektu zostało sporządzonych kilka wersji pomysłów wizualizacji. Jedna z nich była inspirowana projektem istniejącego budynku biurowca Ericpol Software Pool w Łodzi. Omyłkowo na stronie MICHALOWO.EU został zamieszczony poprzedni pomysł koncepcyjny innego pracownika. Za zaistniałe nieporozumienie przepraszamy projektantów tego budynku – biuro architektoniczne Horizone Studio z Krakowa. Pragniemy nadmienić, że ani ta ani inne wstępnie opracowane wizualizacje budynku wykorzystane na potrzeby przedstawienia pomysłu Marszałkowi, nie będą wykorzystywane podczas prac koncepcyjnych i projektowych. Wszyscy wiemy, iż w tym miejscu znajduje się sala gimnastyczna i to ona zostanie zaadoptowana na potrzeby centrum disco polo, co czyni każdą z tych wizualizacji praktycznie niemożliwą do realizacji. Czytaj więcej