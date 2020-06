Amazon sprawił, że zakup Kindle 10 jest jeszcze bardziej opłacalny

Oczywiście różnice pomiędzy Kindle 10 a modelem Paperwhite IV nie są kosmetyczne. Ten drugi jest przede wszystkim wodoodporny, oferuje też większą rozdzielczość. Ale jako że Kindle 10 również posiada podświetlany ekran, był ciekawą, bo tańszą alternatywą. Teraz doszedł jeszcze jeden powód, dzięki któremu można nieco zaoszczędzić.

Jak zauważono na Reddicie, o czym pisze bloga Świat Czytników, model Kindle 10 z 2020 roku posiada więcej pamięci. Dotychczas było to 4 GB, teraz już jest już 8 GB. Co oznacza, że użytkownicy mogą załadować na sprzęt znacznie więcej plików, bo do dyspozycji sprzęt oddaje ok. 6 GB.

Co najważniejsze, po tej zaskakującej "aktualizacji" Kindle 10 oferuje tyle samo pamięci, co droższy Paperwhite IV.

Nie wiadomo póki co, czy Amazon wprowadził tę zmianę na stałe, czy dotyczy tylko wybranych modeli. Na stronie giganta o większej pamięci informacji nie ma. Taki ruch nie byłby jednak zaskoczeniem, bo wcześniej producent decydował się na podobne ulepszenia.

Mogę potwierdzić, że mój model kupiony w okolicach kwietnia 2020 roku posiada ponad 6 GB pamięci. Niewykluczone więc, że od teraz to "normalna" pojemność Kindle 10.