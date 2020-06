Acer Enduro: laptopy i tablety, które sprawdzą się… na budowie

Z uwagi na postępującą modernizację siły roboczej, zauważamy, że do pracy w terenie wykorzystuje się coraz więcej urządzeń mobilnych. Tam często muszą mierzyć się z wyjątkowo trudnymi warunkami eksploatacji. Acer Enduro, czyli nasza nowa linia notebooków i tabletów klasy rugged, została stworzona z myślą o maksymalnej trwałości i wydajności w każdych warunkach. To seria narzędzi do zadań specjalnych.

Andrew Chuang, Dyrektor Generalny Działu Urządzeń Klasy Rugged, Acer Inc.