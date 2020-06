Zbuduj ciekawe gadżety za pomocą Arduino i Raspberry Pi

Raspberry Pi i Arduino w inteligentnym domu

Dzięki takim urządzeniom jak Raspberry Pi i Arduino użytkownik jest w stanie zamienić swój dom w inteligentny budynek. Te dwa urządzenia mają wiele cech wspólnych, ale również różnią się pod wieloma względami. Raspberry Pi to niewielkie urządzenie, które w praktyce może pełnić funkcję przenośnego komputera. Trzecia edycja płytki wyposażona jest w czterordzeniowy procesor (każdy po 1,2 GHz), pamięć operacyjną RAM o pojemności 1 GB i wiele przydatnych podzespołów. Całość dysponuje stosunkowo dużą mocą obliczeniową, z łatwością jest w stanie obsługiwać cyfrowe sygnały z sensorów, obraz z kamery, czy interfejsy graficzne (na przykład do obsługi systemu operacyjnego). Arduino znacząco się różni od “malinki”. Arduino UNO oferuje znacznie mniejszą moc obliczeniową (procesor to 8-bitowa ATmega328 o taktowaniu 16 MHz). Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatecznym rozrachunku nie oznacza to, że urządzenie jest gorsze. Arduino jest po prostu przystosowane do innych zadań. W przeciwieństwie do Raspberry Pi znacznie lepiej radzi sobie z sygnałami analogowymi z czujników lub w roli prostego sterownika do robota lub nieskomplikowanego urządzenia. Łącząc zalety obu tych płytek, możesz zbudować funkcjonalny system inteligentnego budynku. Raspberry Pi mogłoby pełnić funkcję głównej jednostki logicznej, natomiast część poszczególnych podzespołów mogłaby być obsługiwana przez Arduino (na przykład sterowanie roletami zewnętrznymi uzależnione od naświetlenia słonecznego).

Raspberry Pi unowocześni Twoją drukarkę

Wykorzystując Raspberry Pi, jesteś w stanie zmienić swoją drukarkę w nowoczesne urządzenie. Wystarczy podłączyć minikomputer do Twojej drukarki i zaprogramować go tak, żeby zaczął pracować jako serwer wydruku. Możesz wykorzystać w tym celu oprogramowanie Samba oraz CUPS (Common Unix Printing System — aplikacja umożliwiająca kontrolowanie drukarek za pośrednictwem interfejsu sieciowego). Będziesz mógł wówczas z łatwością korzystać z drukarek, wykorzystując dowolny komputer podłączony do sieci. Dzisiejsze czasy pokazują, że wiele czynności przenosimy na swoje smartfony, dlatego warto stworzyć sobie również możliwość druku z urządzeń mobilnych. Możesz wykorzystać funkcję AirPrint support, którą z łatwością dodasz, dopisując tylko jeden skrypt. Na telefonie lub tablecie będziesz musiał tylko zainstalować odpowiednią aplikację.

Arduino w robocie śledzącym

Korzystając z Arduino, możesz zbudować prostego robota, takiego jak Line Follower. Urządzenie zazwyczaj wyposażone jest w dwa koła oraz czujniki, które są w stanie wykryć ilość docierającego do nich światła. Robot ma za zadanie jechać trasą wyznaczoną przez linię narysowaną na specjalnym torze. Odpowiednie diody oświetlają powierzchnię przed pojazdem, dzięki czemu czujnik odbiera jednoznaczne sygnały. Są one interpretowane przez Arduino i na ich podstawie robot podejmuje decyzje o konkretnych działaniach (na przykład “jedź dalej prosto”, “skręć delikatnie w prawo” czy “skręć ostro w prawo”). Na wielu uczelniach technicznych organizowane są zawody, w których wygrywa robot mobilny pokonujący wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie.

Raspberry Pi jako wehikuł czasu

Raspberry Pi możesz wykorzystać jako narzędzie, które pozwoli Ci przenieść się w klimat lat dziewięćdziesiątych. Na rynku elektroniki komercyjnej możesz znaleźć obecnie wiele gotowych rozwiązań, które pozwolą Ci zbudować replikę sprzętu do gry sprzed wielu lat. Najważniejszym elementem takiego urządzenia jest często Raspberry Pi, na którym wystarczy zainstalować odpowiednie oprogramowanie i podłączyć płytkę do przygotowanego sprzętu. Bardzo dużą zaletą takiego rozwiązania jest znaczne obniżenie kosztu urządzenia (nie jest wyposażone w drogi układ logiczny), a Raspberry Pi możesz wykorzystywać także w innych celach, kiedy nie korzystasz akurat z gry.

