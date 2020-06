Graliśmy w Cyberpunk 2077. "Poczułem się absolutnie oczarowany"

Dziś miał miejsce długo wyczekiwany pokaz Night City Wire, na którym CD Projekt zdradził więcej szczegółów dotyczących Cyberpunka 2077. Jednak słowa i pokazy w sieci to nie to samo, co możliwość samodzielnego zagrania.

Tę okazję mieli nasi redakcyjni koledzy i obaj są tego samego zdania — Cyberpunk 2077 zapowiada się naprawdę dobrze. Chociaż bez błędów i niedociągnięć się nie obyło, co gra wygląda na gotową i co więcej — jest w pełni grywalna. Przynajmniej te pierwsze 4 godziny, w które chłopakom udało się zagrać.

Paweł Hekman na Polygamii i Barnaba Siegel w serwisie dobreprogramy.pl podzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi gry. Obaj przyznają, że Cyberpunk 2077 to ogromna, wypełniona po brzegi gra. Nie tylko pod względem fabularnym (główny wątek ma zająć ok. 40 godzin, a drugie tyle — zadania poboczne), ale również wizualnym, a miasto Night City świetnie oddaje klimat, wydaje się wiarygodne i tętni życiem.

Obaj pochwalili również system walki, mnogość możliwości rozwoju postaci i co ciekawe — obaj wytknęli, że prowadzenie pojazdów w grze wymaga jeszcze dopracowania. Największe wrażenie robi jednak fabuła — świetnie napisane dialogi oraz fakt, że gra jest wypełniona zadaniami, które chce się robić i można je robić na różne sposoby.

I chociaż tytuł nie jest doskonały, to CD Projekt RED ma szansę stanąć na wysokości zadania. Oczywiście o ile nie spoczną na laurach, ponieważ do poprawy zostało jeszcze kilka małych (ale ważnych) mankamentów i błędów. I chociaż gra robi dobre wrażenie, to zdecydowanie w prezentowanym demie zabrakło "efektu wow".

— Po pokazie Cyberpunka 2077 nie zbierałem szczęki z podłogi. Ponieważ przechodziłem misje, które CD Projekt już pokazywał wcześnie na nagraniach, zabrakło też wielkiego efektu zaskoczenia - pisze Barnaba. — Ale to absolutnie nie znaczy, że gra wygląda na słabą. Przeciwnie. Po tych kilku godzinach poczułem się absolutnie oczarowany światem i już czekam na to, aż będę mógł w nim spędzić więcej czasu.

— Nie pokuszę się o wystawienie oceny czterech godzin, które spędziłem z Cyberpunk 2077. Gra robi piorunujące wrażenie swoją skalą, dbałością o detal i oprawą audiowizualną, ale dręczą ją pomniejsze, choć liczne bugi. — zauważa Paweł. — Decyzja o przesunięciu premiery jest w związku z tym, jak najbardziej celna.