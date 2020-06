Keanu Reeves wraca na plan. Matrix 4: prace nad filmem ponownie ruszają

Ekipa Warner Bros. została zmuszona do przerwania zdjęć do filmu "Matrix 4" na czas nieokreślony. Nagrania zawieszono w marcu z powodu pandemii. Premiera filmu była zaplanowana na 21 maja 2021 roku. Nowy termin to 1 kwietnia 2022.

Na tę chwilę premiera wydaje się bezpieczna, bo zarówno Keanu Reeves jak i Carrie-Anne Moss powrócili na plan zdjęciowy. To oznacza, że po trzymiesięcznej przerwie prace nad Matriksem 4 ponownie ruszyły.

Keanu Reeves w Matriksie Kulminacją jego kariery stał się jeden z najważniejszych filmów lat 90., czyli superprodukcja "Matrix". Grany przez niego Neo stał się jedną z ikon gatunku science-fiction i szeroko pojętego futuryzmu, a dzieło Wachowskich wyznaczyło nowe wyżyny tego, jak może wyglądać rozrywka w kinie na najwyższym poziomie.

Potem aktor miał gorsze momenty, o czym pisał Jakub Krawczyński. Keanu stał się znowu kimś “cool" po premierze filmu “John Wick” z 2014 roku. Dziś to idol internetu, a jego pojawienie się w Cyberpunk 2077 to wielkie wydarzenie. A jak sama gra się zapowiada? Fantastycznie, choć Paweł Hekman na łamach Polygamii zwracał uwagę, że ma kilka zastrzeżeń.