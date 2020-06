Rosjanie oświadczyli, że w 2023 roku wyślą dwóch turystów w kosmos

Dodatkowo jeden z turystów będzie mógł wykonać spacer kosmiczny z doświadczonym rosyjskim kosmonautą. Człowiek ten stanie się pierwszą prywatną osobą, która to zrobi.

Roskosmos współpracuje w ramach tego projektu z amerykańską firmą Space Adventures, która organizuje loty kosmiczne dla zamożnych klientów. Ich kooperacja miała już miejsce podczas wysyłania siedmiu prywatnych obywateli do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej osobnymi lotami statkiem Sojuz.

Ostatni z nich, współzałożyciel Cirque du Soleil, Guy Laliberté, poleciał do ISS we wrześniu 2009 roku.

Później Roskosmos wstrzymał swoje działania w zakresie turystyki kosmicznej, aby pomóc astronautom NASA w podróżach na ISS i z powrotem. Kiedy w 2011 roku statek kosmiczny NASA został wyłączony z użytku ze względu na wiek, Sojuz stał się jedynym środkiem transportu ludzi do ISS.

Roskosmos wraca do turystyki z przytupem

Jednak teraz sprawa uległa zmianie z powodu współpracy NASA ze SpaceX, a Roskosmos wraca do turystki kosmicznej i to z przytupem – spacer kosmiczny prywatnej osoby to coś, co jeszcze nigdy się nie zdarzyło i wymaga to od turysty odpowiedniego treningu.

– Spacer kosmiczny prywatnej osoby będzie kolejnym wielkim krokiem naprzód w prywatnych lotach kosmicznych – powiedział Eric Anderson, prezes i dyrektor generalny Space Adventures w oświadczeniu firmy

