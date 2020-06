Astell & Kern A&futura SE200 - dwa niezależne brzmienia w jednym odtwarzaczu przenośnym

Muzyka w plikach zapisana jest w postaci zer i jedynek. Taka forma zapisu nie nadaje się do bezpośredniego odtworzenia — wymaga konwersji na sygnał sinusoidalny w układzie DAC (konwerterze cyfrowo — analogowym), który jest dalej wzmacniany i podawany na słuchawki.

W odtwarzaczach audio wyższej klasy często stosowane są układy z dwoma takimi samymi DAC-ami dla uzyskania bardziej szczegółowego dźwięku. Astell & Kern, producent sprzętu audio kategorii premium, poszedł o krok dalej.

Astell & Kern A&futura SE200 wyposażono w dwa różne układy DAC

W odtwarzaczu zainstalowano dwa konwertery cyfrowo — analogowe:

pojedynczy AKM AK4499EQ,

podwójny ESS ES9068AS.

Każdy z nich wyposażono w dedykowany układ wzmacniacza.

Takie rozwiązanie pozwala na sprzętową zmianę brzmienia bez zmiany urządzenia lub jego fizycznych modyfikacji z poziomu systemu. Należy zaznaczyć, że Astell & Kern A&futura SE200 to pierwszy przenośny odtwarzacz o takiej konstrukcji na rynku.

Astell & Kern A&futura SE200 to audiofilski odtwarzacz z krwi i kości

Astell & Kern A&futura SE200 wyposażono w dotykowy ekran 5 cali o rozdzielczości HD. Urządzenie potrafi odtworzyć cały szereg formatów, od tradycyjnego MP3 przez FLAC po audiofilskie DFF, DSF i MQA (Master Quality Sound).

Ponadto obsługuje muzykę w rozdzielczości maksymalnie 32 bit i 384 kHz, dzięki czemu odtworzy praktycznie każdy plik dźwiękowy. Warto wspomnieć o pakiecie filtrów DAC, dzięki którym można dostroić brzmienie do własnych upodobań.

Astell & Kern A&futura SE200 wyposażono w fizyczne kółko zmiany głośności z podświetleniem LED, które zmienia kolor w zależności od formatu odtwarzanego dźwięku.

Jeśli chodzi o zasilanie, to Astell & Kern A&futura SE200 działa dzięki baterii 3700 mAh. Pozwala ona na 10 godzin odtwarzania z wykorzystaniem DAC-a AK4499EQ lub 14 godzin przy wybraniu ES9068AS). Z kolei na muzykę przeznaczono 256 GB pamięci z możliwością rozszerzenia o dodatkowy 1 TB.

Słuchawki podłączymy przez:

wyjście zbalansowane 2,5 mm,

niezbalansowane 3,5 mm,

Bluetooth 4,2 z wykorzystaniem kodeka aptX HD.

Możemy też połączyć odtwarzacz z komputerem przez USB typu C, dzięki czemu posłuży jako zewnętrzna karta dźwiękowa.

Oczywiście Astell & Kern A&futura SE200 obsługuje serwisy streamingowe. Na liście znalazły się m.in. Spotify, Tidal, Apple Music czy Deezer.

Astell & Kern A&futura SE200 kosztuje tyle, co używane auto

Odtwarzacz został wyceniony na ok. 1799 złotych (ponad 7000 złotych). Jeśli jesteście nim zainteresowani, to możecie go zamówić na stronie producenta - możliwa jest wysyłka do Polski.

Nie jest to tani sprzęt, jednak… kto bogatemu zabroni?