NASA potwierdza. Nowe kombinezony astronautów wspomagane przez SI

Jesienią ubiegłego roku NASA zaprezentowała nowe kombinezony dla astronautów, którzy udadzą się na Księżyc w 2024 roku w ramach programu Artemis. Od 16 października minęło już sporo czasu, dlatego agencja postanowiła zdradzić nieco więcej szczegółów dotyczących nowoczesnych strojów o nazwie Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

Nowe kombinezony zostały zaprojektowane z myślą o ponownej wyprawie ludzi na Księżyc, mają więc sprawić, że kosmonauci będą się poruszali na powierzchni naszego naturalnego satelity podobnie, jak na Ziemi. Ponadto skonstruowano je tak, aby pomagały w podnoszeniu księżycowych skał oraz w kierowaniu specjalnymi pojazdami, które również wyruszą na Srebrny Glob.

Nowoczesne stroje zostały wykonane z tkaniny syntetycznej, w którą wszyto wiele pomocnych elementów, jak np. filtry, systemy kontroli ciśnienia czy wspomaganie elektroniczne. Kombinezony xEMU pozwolą także astronautom na dłuższe przebywanie na Księżycu (ok. 7 godzin), bez negatywnych efektów promieniowania kosmicznego.

Warto podkreślić, że tkanina, z której wykonano stroje, jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Kostiumy zostały stworzone w taki sposób, aby pasowały idealnie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiety.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Wśród kluczowych elementów wyposażenia należy wymienić specjalny plecak, w którym znajduje się m.in. zapas tlenu dla kosmonauty. System podtrzymywania życia zarządzany jest przez sztuczną inteligencję, która odpowiada m.in. za regulowanie temperatury oraz utrzymywanie komunikacji.

Inżynierowie NASA wykorzystali też SI do samego zaprojektowania kombinezonów. Jak przyznają naukowcy, użycie sztucznej inteligencji do stworzenia niektórych komponentów, przyczyniło się do co najmniej stukrotnego przyspieszenia prac nad nowoczesnymi kostiumami. Ponadto umożliwiło także wykonanie elementów o połowę lżejszych, niż w dotychczas używanych kombinezonach.

