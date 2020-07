Założyciel Beyond Meat: Nasze produkty będą tańsze od prawdziwego mięsa

Ethan Brown, szef i założyciel firmy Beyond Meat w rozmowie z portalem "Yahoo Finance" przyznał, że "powodem, dla którego ich produkty nie są tańsze od prawdziwego mięsa, a nawet trochę droższe, jest po prostu skala produkcji".

Ta, według jego słów, ma się wkrótce zwiększyć, co ma związek z inwestycjami firmy w Chinach i Europie.

– Przymierzamy się do zwiększenia podaży w 2021 i 2022 roku, co da nam możliwość bardziej agresywnego podejście do cen – powiedział Brown.

Ograniczanie mięsa korzystne dla zdrowia

W tym momencie cena Beyond Meat wyraźnie przewyższa cenę mięsa nawet dobrej jakości – za kilogram tego wegańskiego odpowiednia mięsa zapłacimy ok. 130 zł. Produkty Beyond Meat wykorzystują także polskie wegańskie restauracje, w szczególności burgerownie.

Substytuty mięsa są dobrym sposobem na ograniczanie jego spożycia – WHO zaleca jedzenie nie więcej niż 455 g gotowanego czerwonego mięsa na tydzień – jednak oczywiście tak jak samo mięso, nie powinny stanowić podstawy diety, gdyż to produkty mocno przetworzone.

