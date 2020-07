Odkurzacz bezworkowy. Czy warto go kupić? Podpowiadamy

Odkurzacz bezworkowy. Czy warto go kupić? Z pewnością wiele osób zadało sobie to pytanie, przechadzając się po sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Sprzęt już dawno stał się doskonałą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń sprzątających. Pomimo tego, wielu domowników wciąż nie zdecydowało się na wymianę starego odkurzacza. Jedni tłumaczą to brakiem czasu, drudzy nie czują takiej potrzeby, a jeszcze inni uważają, że odkurzacze workowe zdają lepszy egzamin z czystości, niż ich unowocześniona wersja. Poniżej odpowiadamy, czy to prawda.

Chociaż sprzątanie to jedna z podstawowych czynności, które wykonujemy na co dzień w naszych domach, to zdaniem wielu, odkurzacze nie należą do najważniejszych elementów wyposażenia w gospodarstwie. Klienci, którzy decydują się na zakup tych urządzeń, często sugerują się przede wszystkim ceną i wyglądem — a to, co najważniejsze, czyli parametry techniczne, zazwyczaj nie stanowią dla nich większego znaczenia.

Błędne podejście przy zakupie często skutkuje niezadowoleniem z efektów sprzątania naszych czterech kątów. Współczesny rynek oferuje dziś naprawdę masę znakomitych sprzętów, które sprawią, że codzienne obowiązki domowe staną się znacznie przyjemniejsze, a i my będziemy bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Stanie się tak m.in. dzięki zakupowi odkurzacza bezworkowego. Dlaczego warto na niego postawić?

Odkurzacze bezworkowe, inaczej zwane cyklonowymi, cechują się prostym i wygodnym działaniem. W odróżnieniu od swojego starszego krewnego nie posiadają worka, który został zastąpiony specjalnym pojemnikiem. Wystarczy opróżnić go raz na jakiś czas, zamiast regularnie kupować i wymieniać worki. Takie rozwiązanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji, co powinno być solidnym argumentem dla kupujących.

Odkurzacz bezworkowy. Jak działa?

Odkurzacz bezworkowy zasysa powietrze i zanieczyszczenia, a następnie dzięki sporej sile ośrodkowej wytworzonej dzięki ruchowi wirowemu, transportuje kurz, drobne odpady i innego rodzaju śmieci do pojemnika. Dzięki temu, powietrze wydobywające się z urządzenia jest czyste.

Odkurzacze bezworkowe są wyposażone w filtry HEPA, które w znakomity sposób oczyszczają powietrze. Niektóre tego rodzaju sprzęty posiadają cyklon III generacji, zapewniający mniejsze zużycie owego filtra.

Urządzenie rekomendowane jest nie tylko dla osób, które nie lubią tracić cennego czasu na poszukiwanie odpowiednich worków. Ze sprzętu zadowoleni będą także ci, którzy cenią sobie ciszę pracy odkurzacza. W dodatku są one bardzo wygodne w użyciu i śmiało można powiedzieć, że są wyborem na długie lata. Odkurzacze bezworkowe przydadzą się też alergikom. Mogą oni opróżniać pojemnik po każdym sprzątaniu, dzięki czemu kurz i roztocza nie wydostaną się z powrotem na zewnątrz wraz z wydmuchiwanym powietrzem podczas kolejnego odkurzania.

Odkurzacz bezworkowy — wady i zalety

Jak każdy sprzęt używany w gospodarstwie domowym, odkurzacz bezworkowy ma swoje wady i zalety. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie:

Zalety

Niskie koszty eksploatacji

Dostępność w wielu wariantach

Przydatny dla alergików

Komfort i wygoda odkurzania

Wady

Wyższa cena w porównaniu z odkurzaczem workowym

Konieczność częstego opróżniania pojemnika (w zależności od jego wielkości)

Najtańsze wersje charakteryzują się niską siła ssania

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Przy wyborze odkurzacza bezworkowego warto zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii, które będą miały kluczowy wpływ na jakość pracy naszego urządzenia. Są to przede wszystkim:



Pojemność pojemnika (im większy, tym rzadziej musimy go wymieniać, sprzęt będzie jednak cięższy)

Filtry (stanowią jedne z najważniejszych elementów. W sprzedaży dostępne są HEPA, wodne oraz zmywalne)

Dodatkowe akcesoria (np. szczoteczka do trudno dostępnych miejsc)

Moc silnika

Regulacja mocy

Klasa energooszczędna

Cena (najtańsze urządzenia kupimy już nawet za 150 złotych, jednak nie zawsze odpowiadają one oczekiwaniom kupujących)

Marka

Wśród odkurzaczy bezworkowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a także dobrą opinią możemy wymienić:

Tefal Silence Force Cyclonic TW7681 4A — cena ok. 1100 złotych

Tefal Xtrem Power TW6984 — cena ok. 550 złotych

Hoover RC69PET 011 — cena ok. 500 złotych

Electrolux SuperCyclone ESC63EB — cena ok. 400 złotych

Karcher VC 3 1.198–125.0 — cena ok. 450 złotych

Hyundai VC014 — cena ok. 250 złotych

