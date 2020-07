Lamborghini prezentuje jacht przyszłości. Inspirowany potężnym supersamochodem

Automobili Lamborghini i The Italian Sea Group zaprezentowały "Tecnomar for Lamborghini 63". To nowy jacht z floty Tecnomar, nawiązujący do powstania marki Lamborghini w 1963 roku. Pojazd łączy ze sobą najlepsze elementy znane z supersamochodów: "osiągi, przyjemność z jazdy, dbałość o jakość i szczegóły, emocje" - czytamy na stronie Lamborghini.

Ten jacht motorowy został opracowany przez The Italian Sea Group. Powstał we współpracy ze studiem designerskim Centro Stile Lamborghini. Inspirację czerpano głównie z jednego z najnowszych modeli samochodów — Lamborghini Sián FKP 37. To hybrydowy supersamochód, pełen najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

(The Italian Sea Group)

Stefano Domenicali, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini powiedział: "Ten jacht reprezentuje znaczenie stworzenia wartościowego partnerstwa w najlepszej możliwej wersji. nNasza współpraca pozwala na połączenie istoty stylu i wiedzy obu organizacji do różnych światów, dzieląc się różnorodnością interpretacji i wartością dodaną produktowi końcowemu w nowym środowisku. Gdybym miał wyobrazić sobie Lamborghini na wodzie, to tak wyglądałaby moja wizja. Cieszę się, że mogę świętować tę udaną współpracę."