Lubisz filmy postapokaliptyczne? Jesteś lepiej przygotowany na pandemię COVID-19

Nowe badania opublikowane w PsyArXiv sugerują, że filmy postapokaliptyczne mogą dobrze przygotować ich fanów do pandemii wywołanej koronawirusem. Zdaniem naukowców mogą poprawić psychiczną formę w czasie izolacji, jak również nauczyć praktycznego radzenia sobie w niecodziennej sytuacji.

— Jeśli jest to dobry film, przyciąga cię i patrzysz z perspektywy bohaterów, więc nieumyślnie ćwiczysz scenariusze — przyznał w rozmowie z The Guardian Coltan Scrivner, psycholog z uniwersytetu w Chicago. — Uważamy, że ludzie uczą się w ten sposób, jak zachować się w czasie pandemii i dowiadują się, jakie umiejętności czy przedmioty będą im potrzebne.

Zobacz też: Netflix stworzył dokument, który zaskoczył oskarżeniami. I występuje w nim Bill Gates

Autorzy badania uważają również, że zarówno książki, jak i filmy postapokaliptyczne pozwalają nam przygotować się do rzeczywistych sytuacji, ucząc nas poprzez fikcyjne wydarzenia. Ale czy to faktycznie przekłada się na umiejętności w prawdziwym świecie?

Zobacz również: Gadżetovlog o gadżetach

Aby się tego dowiedzieć, naukowcy zapytali 310 ochotników, jakie filmy wolą, jak przygotowani są na pandemię i czy od tego czasu odczuwali lęk, depresję, drażliwość lub bezsenność. Chodziło o to, by sprawdzić, czy fikcyjne kryzysy lepiej przygotowują nas na te w prawdziwym świecie.

Wyniki są zaskakujące, ponieważ zdają się potwierdzać tę teorię. Fani horrorów wykazywali większą odporność psychiczną na wydarzenia związane z pandemią COVID-19. Zaś miłośnicy filmów postapokaliptycznych wykazywali zarówno dużą odporność psychiczną, jak i gotowość na życie w izolacji.

Świadomie czy nie, wchłaniamy informacje zawarte w filmach. Zdaniem części psychologów mogą być one użyteczne, ponieważ uczą widzów, jak inni zachowują się w kryzysowych sytuacjach lub jak wyglądałby świat w różnych katastroficznych wariantach.

— Dzięki większej skłonności do gromadzenia informacji o niebezpiecznych zjawiskach osoby ze skłonnością do chorobliwej ciekawości mogą zyskać większy repertuar wiedzy i strategii radzenia sobie, które byłyby przydatne w różnych niebezpiecznych sytuacjach w prawdziwym życiu — dodają autorzy badania.

Swoje obserwacje uważają za ważne również ze względu na to, że pozwalają lepiej zrozumieć, jak fikcja stymuluje mózg człowieka. Na razie badania nie zostały jeszcze zrecenzowane, więc należy podchodzić do nich z rozwagą. Ale jeśli przekonaliście się do obejrzenia takich produkcji - zobaczcie nasze zestawienie najlepszych filmów postapokaliptycznych.