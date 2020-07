Płyta indukcyjna lepsza niż gazowa? Wyjaśniamy podstawowe różnice

Płyta indukcyjna lepsza niż gazowa? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które udają się do sklepów z artykułami AGD w celu zakupienia sprzętów niezbędnych do urządzenia swojej nowej kuchni. Chociaż klasyczna kuchenka powoduje, że przygotowywane na niej potrawy mają niezwykle naturalny smak, to nowoczesna płyta indukcyjna z pewnością sprawi, że nasze gotowanie stanie się szybsze i bezpieczniejsze.

Płyta indukcyjna lepsza niż gazowa? Oto, jak działają

Kuchenka gazowa spala gaz ziemny doprowadzony przez dostawcę lub z butli. Dzięki oddzielnej instalacji można z niej korzystać podczas awarii sieci energetycznej. Wielu kucharzy jest zdania, iż gotowanie na ogniu jest bardziej naturalne, mając istotne przełożenie na lepszy smak przyrządzonych potraw. Ponadto kuchnia gazowa umożliwia też opalenie produktów nad wolnym ogniem, jak np. cebuli do rosołu.

Urządzenie przeznaczone jest dla wszystkich sympatyków gotowania, którzy wykazują się sporą cierpliwością. W odróżnieniu od płyty indukcyjnej, gotowanie i smażenie na kuchence gazowej jest zdecydowanie wolniejsze. Duża dawka ciepła ucieka, a unoszące się drobinki powodują po pewnym czasie powstawanie tłustego osadu wokół sprzętu, który jest bardzo ciężki do doczyszczenia.

Płyta indukcyjna zasilana jest prądem. Cewki umieszczone wewnątrz urządzenia wytwarzają pole elektromagnetyczne, które nagrzewa dno specjalnych garnków z metali ferromagnetycznych. Sama płyta pozostaje zaś chłodna, jest więc zdecydowanie bezpieczniejsza. Większość płyt potrzebuje trójfazowej instalacji elektrycznej, jednak nie każda kuchnia jest w nie wyposażona. W tym wypadku należy zwrócić się do swojego dostawcy energii z prośbą o jej zainstalowanie. Niektórzy producenci posiadają jednak w ofercie płyty, które można podłączyć do standardowego gniazdka.

Płyta indukcyjna czy gazowa? Omawiamy plusy i minusy

Trzeba przyznać, że płyty indukcyjne są bezdyskusyjnie nowocześniejsze od kuchni gazowych, co nie oznacza, że te drugie są gorsze. Najnowsze modele płyt gazowych wyposażone są w zapalarki zintegrowane z pokrętłami, a także w przeciwpyłowe zabezpieczenie gazu, które odetnie jego dopływ, jeśli płomień zgaśnie. Kuchnie gazowe mają także przewagę nad płytami indukcyjnymi, ponieważ można na nich gotować w dowolnych naczyniach.

Ogromnym plusem płyt indukcyjnych jest zdecydowanie szybsze gotowanie (nawet o 30 proc.). Wpływa to na m.in. oszczędność energetyczną — podczas gotowania na gazie nawet 40 proc. ciepła jest rozpraszana w otoczeniu. Płyty indukcyjne wykorzystują natomiast 100 procent energii na ogrzanie potraw. Urządzenia oferują także sporą ilość funkcji i programów ułatwiających gotowanie. Są to m.in.:

Booster — większa moc grzania,

Podtrzymanie temperatury potrawy,

Pauza — pozwala na chwilowe przerwanie gotowania. To przydatne, gdy z jakiegoś powodu na chwilę trzeba wyjść z kuchni. Funkcja zapamiętuje ustawienia i po powrocie wystarczy jeden przycisk, by powrócić do poprzedniego stanu.

Bridge — pozwala połączyć kilka pól grzewczych w jedno. To bardzo przydatne w przypadku dużych garnków.

Płyty indukcyjne są także o wiele łatwiejsze w czyszczeniu. Z oczywistych względów, łatwiej umyć jest płaską i gładką powierzchnię, niż ruszt i palniki kuchenki gazowej. Nie musimy martwić się również o tłusty osad, który zazwyczaj zostawia po sobie na ścianach wokół palników gaz. Czasem zabrudzenia docierają nawet do mebli kuchennych.

Kuchenki gazowe są tańsze od swoich elektrycznych odpowiedników. Dodatkowo, płyty indukcyjne wymagają zakupu specjalnych garnków z ferromagnetycznym dnem. Aby uniknąć uszkodzenia płyty, należy korzystać z naczyń wysokiej jakości i wyłącznie z płaskim dnem. Położenie pustych garnków lub z mokrym dnem może spowodować zniszczenie płyty.

Kuchenka gazowa bardziej opłacalna

Poniżej przedstawiamy porównanie dotyczące zużycia energii oraz gazu. Warto pamiętać, że nie znajdzie ono odzwierciedlenia w każdych warunkach. Koszty eksploatacji będą różnić się w zależności od częstotliwości gotowania, wieku urządzeń czy stanu pomieszczenia.

W przypadku kuchenki gazowej przyjmuje się, że 3 lub 4-osobowa rodzina zużyje w ciągu roku ok. 150 metrów sześciennych gazu lub 1646 kW/h do gotowania. Ceny gazu różnią się w zależności od regionu, operatora czy indywidualnej umowy. Można jednak przyjąć, że średni koszt metra sześciennego to ok. 2 zł. Daje to roczny koszt eksploatacji kuchenki gazowej na poziomie ok. 320 zł.

Z kolei płyta indukcyjna przy takim samym wykorzystaniu zużyje rocznie około 1100 kW/h. Przyjmując, że 1 kW/h kosztuje ok. 55 groszy (średnia cena), to w przeliczeniu daje nam to 605 złotych rocznie. Koszty eksploatacji są więc prawie dwukrotnie wyższe. Do tego dochodzą jeszcze wydatki, które trzeba ponieść zaraz po zakupie, jak zainstalowanie trójfazowego przyłącza oraz odpowiednie naczynia.

Kuchenka gazowa lepiej sprawdzi się w mieszkaniach z osobną kuchnią. Będzie odpowiednia dla osób, które są do niej przyzwyczajone i cenią sobie tradycyjne metody gotowania. Płyty indukcyjne będą natomiast lepsze w domach z otwartymi kuchniami oraz dla osób, które stawiają na wygodę, nowoczesność i komfort użytkowania. Ponadto są bardziej przyjazne dzieciom oraz czworonogom, gdyż "trzeba się bardzo postarać", aby się nimi poparzyć.

