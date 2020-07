Nivona CafeRomantica 820 - intuicyjny, cichy i elegancki ekspres do kawy

Smak, aromat i moc kawy nie zależą tylko od doboru ziaren. Nawet najlepsza mieszanka arabici i robusty może nie spełnić naszych oczekiwań, jeśli z przesadzimy z ilością, będziemy parzyć ją zbyt długo, albo zbyt krótko. Dlatego osobiście preferuję przygotowywanie kawy w ciśnieniowym ekspresie automatycznym. Przynajmniej jeśli mowa o domowych warunkach.

Dobry ekspres to połowa sukcesu. Na co dzień sam korzystam z urządzenia jednej z wiodących marek. Funkcje tego urządzenia ograniczają się jednak do doboru ilości wody oraz zmielonych ziaren w procesie przygotowywania kawy. Postanowiłem więc sprawdzić, jaką różnicę przyniesie mi automat z wyświetlaczem, który pozwala wybrać konkretny rodzaj przygotowywanej kawy, temperaturę wody czy jej ilość w danym przepisie.

Funkcje oraz specyfikacja techniczna Nivona CafeRomantica 820:

Typ ekspresu automatyczny

Ciśnienie 15 barów

Moc 1465 W

Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra

Pojemność zbiornika na kawę 250 g

System grzewczy: bojler

Wymiary 330 x 240 x 480 mm

Wymiary opakowania 39 x 29,60 x 54,50 cm

Waga z opakowaniem 10 kg

SPUMATORE DUO plus

Metalowy stożkowy młynek

Kolorowy wyświetlacz TFT

Pojemnik na wodę o pojemności 1.8 l

Programowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przepisów

Wyjątkowo cichy, stożkowy młynek z hartowanej stali

Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach, gorąca woda na herbatę (regulowana na 3 poziomach)

Moc kawy regulowana na 5 poziomach

Tryb ECO z trybem czuwania

System automatycznego płukania spieniacza do mleka

Programy pielęgnacyjne do czyszczenia, usuwania kamienia i płukania uruchamiane za dotknięciem [list]jednego przycisku

Funkcja statystyki i monitoring konserwacji

Dozownik kawy regulowany do wysokości 14 cm

Dwukolorowe podświetlenie filiżanek zapewniające dodatkowe wrażenia estetyczne

Automatyczny system monitorowania poziomu wody i ziaren kawy

Zaczep do wężyka na mleko przy dozowniku kawy

Indywidualnie regulowany stopień zmielenia kawy

System Aromatica z pompą o ciśnieniu 15 bar, pokrywa chroniąca aromat

Łatwy do przesunięcia dzięki dwóm tylnym rolkom

Dodatkowy pojemnik na kawę mieloną

Wyposażony w filtr do wody CLARIS, tabletki czyszczące, wężyk do mleka oraz miarkę

Ekspres Nivona postanowiłem przetestować głównie ze względu na możliwość przygotowania kilku rodzajów kaw. Są nimi espresso, americano, cappuccino, latte macchiato, zwykła lub ulubiona. Oprócz tego ekspres może przygotować nam ciepłe mleko lub gorącą wodę.

Jak Nivona CafeRomantica 820 sprawdza się w codziennym życiu?

Za dwie sprawy na pewno należy pochwalić ten ekspres. Przede wszystkim, od momentu uruchomienia urządzenia do przygotowania kawy mija zaledwie około 30 sekund. To zależy oczywiście od wybranego przepisu, ale najprostsze cafe americano właśnie w tyle czasu przygotujemy. W przypadku trudniejszych przepisów wymagających spienionego mleka, trwa to chwileczkę dłużej.

Co dla mnie ważne, w porównaniu do mojego własnego ekspresu, CafeRomantica 820 pracuje bardzo cicho. Mielenie kawy to proces praktycznie nieinwazyjny. Również uruchamianie i rozgrzewanie bojlera nie jest hałaśliwe. Nie usłyszycie tutaj na pewno charakterystycznego dla ekspresów "dudnienia". To według mnie jego największa zaleta.

Każdy z wybranych przepisów możemy edytować tuż przed przygotowaniem napoju. Możemy zwiększyć moc kawy (regulację rozmiaru mielenia możemy ustawić mechaniczne w młynku — widać na zdjęciu poniżej), ilość wody lub zmienić temperaturę. Jeśli żaden z przepisów nam nie odpowiada, możemy ustawić także własną "ulubioną kawę". Osobiście, mnie zadowoliło americano oraz latte macchiato. Co warto również zaznaczyć, standardowe temperatury napoju są dość dobrze wyważone, więc nie idzie się tutaj oparzyć.

Przepisy znajdujemy na dużym, ładnym wyświetlaczu, umieszczonym bezpośrednio na wylewce. Znajduje się tam też rolka służąca do nawigacji po nim oraz przyciski ">" oraz "exit", umożliwiające przełączanie dodatkowych preferencji lub przemieszczanie się po menu ustawień. Co należy znów podkreślić — dzięki temu właśnie ekspres jest bardzo prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika wiedzy zapalonego baristy.

Ale jak każde urządzenie, ma też swoje wady. W dolnej części ekspresu, tuż nad podstawą, umieszczono tackę na odpady oraz wodę, która spływa podczas czyszczenia urządzenia. Jest ona wyposażona w czujniki, które po wylaniu wody należy przeczyścić szmatką. Inaczej urządzenie będzie nadal sugerować nam opróżnienie tacki, a jeśli tego nie zrobimy, to o kawie można zapomnieć.

Wygląd i dodatkowe funkcje Nivona CafeRomantica 820

Ekspres Nivona CafeRomantica 820 będzie pasować praktycznie do każdego wnętrza. Nie posiada zbyt wielu elementów ozdobnych. Czarny, matowy kolor łączy się z aluminiowymi ramkami, a jedyne co mocniej odbija światło to wyświetlacz. Rozmiarami ekspres nie odbiega od typowych domowych urządzeń. Spokojnie mieści się na standardowym blacie kuchennym.

Jedną z ciekawszych dodatkowych funkcji jest możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch cappuccino lub caffe latte jednocześnie. To zawdzięcza rozwiązaniu SPUMATORE DUO plus. Idealne na śniadanie we dwoje. Możemy także ustawić kolejność nalewania w przypadku cappuccino, czyli wybieramy, czy najpierw naleje się mleko czy kawa.

Ekspres czyści się automatycznie po każdym uruchomieniu i wyłączeniu urządzenia. Posiada też funkcję przeczyszczenia spieniacza, co jest bardzo pomocne. Zwykle trzeba je myć własnoręcznie, albo o nich zapominamy i mogą spleśnieć. Aby go przepłukać, wystarczy spieniacz podłączyć do tacki na odpady, w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. Pozostałe elementy ekspresu czyści się równie bezproblemowo.