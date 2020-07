Odkurzacz Dreame V 11 – bezprzewodowa wygoda i nowa jakość sprzątania

Artykuł sponsorowany

W lipcu ten odkurzacz będzie można kupić znacznie taniej. Sama premiera produktu odbywa się 9 lipca, jednak już kilka dni później, 13 lipca odbędzie się wyjątkowa promocja. Używając kodu 28DREAMEV11 można zmniejszyć oryginalną cenę odkurzacza o 28 proc. i jeszcze otrzymać dodatkowo elektrycznego mopa.

Jak to działa?

To proste – stała cena odkurzacza to 374,64 euro, a po wpisaniu kodu zniżkowego zmniejsza się ona do 305,99 euro (czyli ok 1 363 zł.). Tę kwotę można zmniejszyć jeszcze dodatkowym kuponem za 12 dol., co w finale daje kwotę niecałych 284 euro (1 265,24 zł.). Dla osób, które zdecydują się dokonać zakupu w dniu 9–10 lipca przewidziano jeszcze prezent w postaci bezworkowego elektrycznego mopa, którego wartość to ok. 353 zł. Link do sklepu.

Odkurzacz Dreame V 11 – sprzątaj szybko i dokładnie

Dreame V 11 to coś więcej niż zwykły odkurzacz bezprzewodowy. To inteligentne urządzenie, które sprawia, że sprzątanie przestaje być długotrwałe i uciążliwe.

Wydajność odkurzacza to pochodna ultranowoczesnego silnika pracującego z prędkością 125 tys. obrotów na minutę. W porównaniu z modelem V 10 zwiększono także moc ssania do 150 AW.

System wielokrotnej filtracji pozwala na wychwycenie z powietrza niemal 100 proc. kurzu, pyłu i alergenów, uwalniając na zewnątrz oczyszczone powietrze. To odkurzacz, który naprawdę wychwytuje kurz, a nie rozpyla go w powietrzu.

Odkurzacz Dreame V 11 – wydajność baterii

Akumulator zastosowany w odkurzaczu Dreame V 11 to jednostka litowo-jonowa o pojemności 3000mAh. Całkowite naładowanie akumulatora trwa 4 godziny i odbywa się za pomocą bazy ładującej.

Co dostajemy w zamian?

Przy ustawieniu minimalnej mocy ssania odkurzacz będzie pracował 90 minut. W tym czasie spokojnie posprzątamy cały dom. Maksymalna moc ssania to 10 minut ciągłej pracy odkurzacza, ale tak duża moc potrzebna jest tylko w pojedynczych przypadkach.

Odkurzacz Dreame V 11 – sprzątaj cicho

Hałas pracującego odkurzacza na dłuższą metę jest męczący. Tu nawet efekt nieskazitelnie czystej podłogi nie rekompensuje nieustannego szumu. Konstruktorzy Dreame V 11 wzięli to pod uwagę i opracowali odkurzacz, który pracuje zdecydowanie ciszej niż poprzednie modele z tej edycji. Osiągnięcie tego było możliwe dzięki zastosowaniu bawełny kompozytowej redukującej hałas.

Odkurzacz Dreame V 11 – pozbądź się alergenów

Odkurzacz pionowy z filtrem Hepa zwalczający alergeny to niewątpliwie nowatorskie rozwiązanie. Przyzwyczailiśmy się, że z alergenami najlepiej radzą sobie odkurzacze wodne, a i tak stopień uwolnienia powietrza od alergenów oceniany był jako daleki od oczekiwań.

Teraz jest inaczej. Elektryczna szczotka do usuwania roztoczy to innowacyjne rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw potrzebom alergików. Już nie musisz wybierać między zdrowiem a puszystym dywanem w sypialni. Możesz mieć jedno i drugie!

Odkurzacz Dreame V 11 – jeden odkurzacz, wiele możliwości

Już sam fakt, iż odkurzacz Dreame V 11 jest bezprzewodowy, znacząco zmienia jakość i komfort sprzątania nim. Już nie musimy ciągnąć za sobą kabla, nie musimy się martwić, czy mamy w domu odpowiednią liczbę gniazdek. Mało tego, jest to odkurzacz pionowy, a więc bardzo wygodny, lekki i poręczny. Bez trudu posprzątamy nim nawet trudno dostępne miejsca.

W zestawie razem z odkurzaczem dostajemy cztery różne końcówki: szeroką szczotkę dwa w jednym do odkurzania i wycierania, wąską szczotkę dwa w jednym, którą wyczyścimy na przykład żaluzje, szczotkę rolkową i szczotkę elektryczną do usuwania alergenów.

Dzięki zróżnicowanym końcówkom i zmiennym parametrom (odkurzacz można łatwo zamienić w ręczny) Dreame V 11 oferuje aż 10 różnych sposobów czyszczenia powierzchni twardych (panele, terakota, gres), oraz miękkich (dywany, chodniki, wykładziny, obicia).

Odkurzacz Dreame V 11 – cyfrowy wyświetlacz i łatwe sterowanie

Czego najbardziej nie lubimy w odkurzaczach? Tradycyjne odkurzacze są bardzo nieporęczne. Żeby zwiększyć lub zmniejszyć siłę ssania trzeba się schylić i przekręcić pokrętło lub przesunąć suwak. O ile mamy to zrobić tylko raz w trakcie sprzątania, to nie ma problemu, ale co, jeśli tych razów jest kilkanaście, bo przemieszczamy się po domu i sprzątamy różne powierzchnie?

Dreame V 11 posiada rozbudowany dotykowy panel sterujący (wyświetlacz OLED) wmontowany w uchwyt odkurzacza. Regulacja siły ssania odbywa się niemal niezauważalnie, wystarczy przesunąć palec ku górze i nacisnąć odpowiedni przycisk. Ponadto na panelu znajdziemy informację o stanie akumulatora i ilości czasu, jaka pozostała nam na sprzątanie. Możemy też zadecydować, czy chcemy tradycyjnie włączać i wyłączać odkurzacz jednym dotknięciem, czy wolimy, by pracował, gdy stale naciskamy przycisk.

Odkurzacz Dreame V 11 – najważniejsze dane techniczne

Moc znamionowa: 450 W

Napięcie znamionowe: 25,2 V

Liczba stopni ssania: 3

Liczba wymiennych końcówek: 4

Czas pracy: 10 – 90 minut

Czas ładowania: 4 h

Pojemność pojemnika na kurz: 0,5 l

Filtr: HEPA

Waga: 3,9 kg (1,6 w wersji odkurzacza ręcznego)

Panel sterowania: wyświetlacz OLED

