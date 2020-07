Mikołaj Klimek nie żyje. Podkładał głos w "Pokemonach" czy "Wiedźminie"

Mikołaj Klimek zasłabł podczas jazdy na rowerze. Prawdopodobnie doznał udaru lub zawału serca.

Ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Występował w filmach i serialach, takich jak "Klan", "M jak Miłość" czy ostatnio "Zenek".

Mikołaj Klimek był również lektorem. Podkładał głos m.in. w "Pokemonach", gdzie był narratorem, oraz grach serii "Wiedźmin". Gracze mogą kojarzyć go również z występów w "League of Legends" czy "Fallout 3". Po raz ostatni brał udział w pracach nad "Warcraft III: Reforged". Usłyszeć można było go także w "Death Stranding", które dzisiaj debiutuje na pececie.

Pełny, niezwykle imponujący dorobek aktora możecie znaleźć na stronie dubbingpedia.pl.