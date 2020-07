Multicooker - co to jest i czy warto? Sprawdź, czy to sprzęt dla ciebie

Multicooker — co to jest?

Multicooker to inaczej kombiwar, czyli elektryczny garnek lub rodzaj gotującego robota kuchennego. Jak można się domyślić po nazwie "multi", urządzenie to wyróżnia się wieloma funkcjami, a w najbardziej zaawansowanych urządzeniach może występować nawet 50 różnych programów.

Do czego jednak można je wykorzystać? Multicooker może gotować, smażyć, piec, dusić — przynajmniej w teorii oznacza to, że może spełniać funkcje niemal wszystkich podstawowych sprzętów kuchennych. Od piekarnika i kuchenki aż na mikrofalówce i frytkownicy kończąc.

Jak działa multicooker?

Z wyglądu kombiwar wygląda jak garnek, jednak umieszcza się go w specjalnej obudowie z panelem sterowania. Zazwyczaj sam "garnek" jest ceramiczny, dzięki czemu łatwo się go czyści a potrawy nie przywierają.

Na obudowie znajduje się panel sterowania, który pozwala wybrać odpowiedni program gotowania czy pieczenia. Kombiwar wyposażony jest również w zawody do odprowadzania pary i zmniejszania ciśnienia, ale mimo to zapachy przyrządzanych potraw nie wydostają się z urządzenia.

W zależności od wybranego urządzenia multicooker może oferować naprawdę długą listę funkcji. Oczywiście tańsze modele będą mieć ich mniej, ale najdroższy sprzęt na rynku może być w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagających kupujących. Do najczęstszych funkcji należy:

gotowanie dedykowanych potraw — z ustaleniem właściwej temperatury, automatycznymi przepisami itp.;

gotowanie na parze;

duszenie;

smażenie;

pieczenie ciast, chleba, pizzy itp.;

możliwość przygotowywania domowych jogurtów;

gotowanie konfitur i dżemów;

przyrządzanie deserów typu budyń czy panna cotta, opartych na mlekach

Poza podstawowymi funkcjami mulicookery często wyposażone są również w te dodatkowe, które mogą znacznie przyspieszyć przygotowywanie posiłków. Warto tutaj wymienić, chociażby opcję opóźnionego startu, dzięki czemu urządzenie zacznie przygotowywać posiłek w późniejszym czasie. Tym sposobem, np. kiedy wrócimy do domu z pracy, możemy cieszyć się ciepłym obiadem.

Inną przydatną opcją jest funkcja podtrzymywania ciepła. Ta opcja sprawdza się, jeśli chcemy podać posiłek nieco później, bez konieczności ponownego odgrzewania go. Warto również zwrócić uwagę, czy elementy urządzenia można myć w zmywarce. Niektóre modele mają nawet funkcję samoczyszczenia parą, co może dodatkowo zachęcić do częstego korzystania z kombiwaru.

Ostatnią ciekawą funkcją, na jaką warto zwrócić uwagę, jest gotowanie 3D, które jest możliwe dzięki rozmieszczeniu elementów grzewczych z kilku stron garnka. Dzięki niej potrawy rzadziej przywierają i gotują się o wiele bardziej równomiernie.

Multicooker — jaki wybrać?

Ceny kombiwarów wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych, na co wpływa przede wszystkim liczba funkcji, jakie oferuje urządzenie. Wybór powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami, ale jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

moc urządzenia - zwykle waha się od 500 do 1500 W, ale wystarczające są urządzenia oferujące 650–800 W;

pojemność garnka - od 2 do 6 litrów; przy wyborze powinniśmy zwrócić uwagę, dla ilu osób najczęściej gotujemy;

funkcje podstawowe i dodatkowe - dobrane według indywidualnych potrzeb;

łatwość czyszczenia i/lub możliwość mycia poszczególnych elementów w zmywarce;

dodatkowe wyposażenie - wielu producentów dołącza do urządzenia książki kucharskie, szczypce, chochle, łopatki i inne przydatne gadżety kuchenne.

Multicooker — czy warto?

Multicooker dla jednych będzie fanaberią, dla innych niezbędnym sprzętem w kuchni. Ciężko jest więc jednoznacznie stwierdzić, czy warto kupić kombiwar, ponieważ wiele zależy od naszych potrzeb, umiejętności kulinarnych i chęci na spędzanie czasu na gotowaniu. Przyjrzymy się zatem najważniejszym zaletom i wadom tego urządzenia, byście mogli sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy multicooker jest wam potrzebny.

Zalety multicookera

Wielofunkcyjne urządzenia kuchenne powstają z myślą o osobach zabieganych i w tym przypadku jest podobnie. Wiele funkcji kombiwaru pozwala na lepsze planowanie posiłków, dzięki czemu możemy mniej czasu spędzić w kuchni. Co więcej, większość dań robi się "sama".

Multicooker najlepiej sprawdza się jednak w przypadku dań jednogarnkowych. Jego przewagi w tym przypadku nad klasycznym garnkiem są dość wyraźne: równomierne grzanie, ograniczenie wydobywania się zapachów czy łatwość w regulacji temperaturą. Również zmywania jest znacznie mniej względem klasycznego gotowania.

Wady multicookera

Mimo wszystko nie wszystkie potrawy przygotujemy w multicookerze. Co więcej, może przydać się dodatkowa książka kucharska, w której znajdziemy porady, co i jak przyrządzać z pomocą kombiwaru.

Kolejnym minusem tego urządzenia jest konieczność podłączenia go do prądu — jeżeli na co dzień gotujemy na kuchence gazowej, to użycie multicookera wiązać się będzie z wyższymi rachunkami. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń z funkcją opóźnionego startu, które przez cały czas są w stanie "czuwania" zanim rozpoczną przygotowywanie potraw.

Multicooker nie zastąpi nam innych sprzętów kuchennych, więc nie każdy będzie widział potrzebę w zakupie tego typu urządzenia. Z drugiej strony nie jest też tak uniwersalny, jak thermomix, który dodatkowo sieka, ubija, blenduje, wyrabia ciasto, karmelizuje, emulguje czy fermentuje. Oczywiście w tym przypadku kombiwar wygrywa ceną. Jednak, czy warto kupić mulicooker? Na to pytanie musicie odpowidzieć samodzielnie.