TCL X915 – telewizor 8K debiutuje na polskim rynku. Kosztuje majątek, ale i tak jest tańszy niż myśleliśmy

TCL X915 to pierwszy telewizor 8K od tego producenta. Mamy do czynienia z 75-calowym gigantem. Sprzęt jest gotowy na to, aby obsłużyć nadchodzące konsole od Sony i Microsoftu, czyli wykorzystać potencjał drzemiący w PlayStation 5 i Xbox One X.

TCL X915 — czego możemy się spodziewać?

TCL X915 to telewizor typu QLED, a więc z ekranem typu LCD i pełnym podświetleniem strefowym (tzw. Full Array Local Dimming, w skrócie FALD). To ostatnie rozwiązanie zapewnia ekranom LCD znacznie lepszy poziom czerni, detali w ciemnych scenach oraz ogranicza rozmywanie się światła (tzw. efekt "halo"). Czytaj więcej

Producent chwali się maksymalną jasnością HDR, która wynosi 1000 cd/m². Ma to sprawić, że efekt HDR –powodujący wydobycie jeszcze większej liczby detali z rozjaśnionych i przyciemnionych scen oraz realistyczniejszych kolorów – będzie bardzo odczuwalny.

Możemy sobie jednak zadać pytanie — po co nam telewizor 8K, skoro dziś ciągle mamy niewiele ogólnodostępnych treści 4K i nie wszyscy są do nich przekonani? TCL odpowiada tak:

Technologia TCL 8K pozwala na podniesienie jakości zdjęć i filmów HD, FHD oraz 4K do rozdzielczości 8K. W przypadku treści innych niż 8K, technologia TCL AI 8K Upscaling w serii X91 może automatycznie optymalizować każdy piksel do formatu 8K, dając efekt bardzo zbliżony do treści nagranych w rozdzielczości oryginalnej 8K. Technologia upscalingu TCL 8K pozwala również na uzyskanie bardziej szczegółowych i naturalnie wyglądających filmów i zdjęć, ponieważ zwiększa ona dokładność nie tylko jednego elementu, ale całej gamy funkcji – w tym takich jak: wyrazistość, kompensacja kolorów, kompensacja szczegółów i kompensacja częstotliwości. TCL

Co ważne, technologia TCL 8K AI Upscaling obejmuje nie tylko 4K, ale także SD, HD, FHD i inne rozdzielczości wideo.

Telewizor 8K — ile kosztuje?

8K, 75-cali, sporo technologicznych bajerów — to musi kosztować. I owszem, kosztuje, ale… mniej niż zakładaliśmy. Europejska cena nowego telewizora TCL to 8 tys. euro. W przeliczeniu na złotówki, według dzisiejszego (15 lipca 2020) przelicznika to prawie 18 tys. zł. Tymczasem w Polsce sprzęt będzie kosztował 16 999 zł. Ciągle sporo, ale ci, którzy już w maju byli zdecydowani na zakup, zapłacą mniej.