Zestaw głośnomówiący. Jaki wybrać? Oto kilka cennych wskazówek

Zestaw głośnomówiący — jaki wybrać, by móc cieszyć się bezpieczną i komfortową jazdą samochodem podczas rozmowy telefonicznej? Poniżej przedstawiamy kilka cennych porad, które z pewnością pomogą wam przy zakupie tego niezwykle ważnego urządzenia.

Jak wynika z analiz Instytutu Transportu Samochodowego, jeden na cztery wypadki drogowe w Polsce spowodowany jest używaniem telefonu komórkowego podczas jazdy. Kierowcy, którzy rozmawiają przez telefon podczas prowadzenia samochodu reagują na sytuacje drogowe nawet kilkadziesiąt razy wolniej, niż ma to miejsce w prawidłowych warunkach. Rozmowa z członkiem rodziny, znajomym czy też kolegą z pracy w znaczący sposób ogranicza świadomość i zdolność do podejmowania właściwych decyzji na drodze — a tych prowadzący pojazdy muszą podjąć od ośmiu do dwunastu na każdy kilometr, mając na to ułamki sekund - zwracają uwagę specjaliści z ITS.

Każdy doświadczony, a przede wszystkim odpowiedzialny kierowca powinien wiedzieć, jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą prowadzenie samochodu podczas rozmowy telefonicznej. Coraz więcej z nich decyduje się wiec na zakup zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto nawet podczas kilkuminutowej podróży nie może przestać komunikować się ze światem.

Zestaw głośnomówiący. Jaki wybrać?

Decydując się na zakup tego wyjątkowo przydatnego urządzenia, warto zwrócić uwagę na następujące parametry:

1. Wysoka jakość dźwięku

To zdecydowania kluczowa kwestia związana z zestawem głośnomówiącym. Zanim dokonamy zakupu, warto abyśmy zaznajomili się zarówno z jakością głośników, jak i mikrofonu oferowanych przez producenta. Niezwykle istotna jest tutaj także technologia redukcji szumów. To właśnie ona wpływa znacząco na komfort prowadzonych przez nas rozmów. Lepsze typy urządzeń wyposażone są także w funkcję redukcji echa.

2. Czas pracy baterii

Długość pracy baterii na jednym ładowaniu to dla wielu najważniejszy parametr większości urządzeń. Nie inaczej jest także w przypadku zestawu głośnomówiącego. Nowoczesne urządzenie tego typu powinno pozwalać na co najmniej 15 godzin rozmów. Modele z wyższej półki oferują nawet do 45 godzin rozmów na jednym ładowaniu.

3. Trwała obudowa

Obudowa naszego urządzenia powinna być wykonana starannie i solidnie. Warto pamiętać, że zestaw głośnomówiący narażony jest podczas jazdy na promieniowanie słoneczne i wiele fizycznych uszkodzeń. Dobrze więc, aby był wykonany z solidnych materiałów. Istotny jest również sposób mocowania urządzenia. Wśród licznych rozwiązań, producenci najczęściej wykorzystują specjalne klipsy, dzięki którym nasz sprzęt przyczepiany jest do osłony przeciwsłonecznej.

4. Możliwość sparowania z dwoma urządzeniami

To bardzo przydatna opcja. Coraz popularniejszą funkcję docenią przede wszystkim osoby, które dużą część swojego życia zawodowego spędzają w samochodzie. Mogą one sparować z urządzeniem zarówno telefon służbowy, jak i prywatny.

5. Automatyczne włączanie/wyłączanie

Wielu kierowców zapomina o tym, by włączyć zestaw zaraz po wejściu do auta, dlatego idealnym rozwiązaniem jest zakupienie sprzętu posiadającego opcję automatycznego włączania i wyłączania się. Realizowana jest ona dzięki czujnikowi ruchu lub detektorowi wibracji.

Co z wyświetlaczem?

Z jednej strony mogą być one niezwykle przydatne ze względu na łatwą obsługę, z drugiej — mogą dekoncentrować podczas jazdy i emitować nieprzyjemne światło. Jeśli chcemy zainwestować w zestaw z wyświetlaczem, warto abyśmy pamiętali, że ekran będzie dodatkowym odbiornikiem prądu, zmniejszając przez to czas pracy akumulatora. Przy doborze odpowiedniego ekranu zwróćmy uwagę na rozdzielczość oraz praktyczność obsługi.

Zestaw głośnomówiący. Montaż i komunikacja

Najbardziej dogodnym miejscem będą oczywiście osłona przeciwsłoneczna. Dla kierowców istotnym jest fakt, aby urządzenie można było zamontować bez konieczności zdejmowania plastików i podsufitki. Współczesny rynek oferuje ogromną ilość nowoczesnych zestawów głośnomówiących, jednak nie zawsze ich montaż należy do najprostszych czynności.

Najpopularniejszą metodą na połączenie zestawu głośnomówiącego z telefonem jest opcja Bluetooth.

Zestaw głośnomówiący. Ile kosztuje?

Jak w przypadku większość urządzeń elektronicznych, cena zestawu głośnomówiącego zależy od ilości posiadanych przez niego funkcji i jakości parametrów. Im więcej proponowanych możliwości, jak np. obsługa dwóch telefonów, sterowanie głosowe, niwelowanie szumów czy automatyczna aktywacja po wejściu do auta, tym cena sprzętu będzie wyższa.

Najtańsze urządzenia kupimy już nawet za kilkadziesiąt złotych. Jeśli chcemy zainwestować jednak w bardziej profesjonalny i wielofunkcyjny zestaw, posiadający np. wbudowane radio cyfrowe czy też funkcję przestrzennego dźwięku oraz mocną baterię, musimy przygotować się na koszt rzędu kilkuset złotych.

