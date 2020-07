Xiaomi pokazuje nowości. Opaska Mi Smart Band 5 z większym ekranem, hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 z większym zasięgiem

Najważniejsza nowość w Mi Smart Band 5? Zwiększony do 1,1”, czyli o 20 proc. w stosunku do poprzednika, kolorowy ekran AMOLED. Jak zapowiada Xiaomi, większy ekran pozwala na dokonywanie szeregu personalizacji, a do wyboru jest aż 65 motywów wyświetlacza.

Mi Smart Band 5 ma certyfikat wodoodporności 5 ATM, dzięki czemu można, nie zdejmując opaski, uprawiać sporty wodne. Zoptymalizowany czujnik PPG odpowiada za dokładniejszy, o 50 proc., pomiar pulsu podczas monitorowania 11 trybów ćwiczeń, na które składa się m.in. wioślarz stacjonarny, orbitrek, joga czy skakanka. Mi Smart Band 5 oferuje nowe funkcje, takie jak m.in. wykrywanie poziomu stresu, ćwiczenia oddechowe, śledzenie cyklu menstruacyjnego, system mierzenia aktywności PAI. Xiaomi

Mi Smart Band 5 — cena i bateria

Z laboratoryjnych testów producenta wynika, że czas pracy Mi Smart Band 5 na jednym ładowaniu wynosi około 14 dni. Xiaomi zaznacza jednak, że "długość działania baterii może się różnić w zależności od warunków zewnętrznych".

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Mi Smart Band 5 kosztować będzie w Polsce 179 zł. Jego sprzedaż rozpocznie się 20 lipca o godzinie 9:00. Xiaomi przygotowało dla klientów specjalną ofertę. Do 21 lipca do 9:00 rano lub do wyczerpania zapasów inteligentną opaskę będzie można kupić w specjalnej cenie 159 zł.

Mi Electric Scooter Pro 2 — większa moc, większy zasięg

Kolejna nowość Xiaomi to Mi Electric Scooter Pro 2. Elektryczna hulajnoga w nowej wersji ma większą moc i większy zasięg. Pozwala pokonać dystans 45 km na jednym ładowaniu, rozpedzając się do 25 km/h.

Urządzenie o wadze 14,2 kg zostało wykonane z lekkich materiałów i według Xiaomi można je złożyć w mniej niż 3 sekundy.

Hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 będzie dostępna na rynku globalnym w sierpniu w cenie 499 euro. Do oferty Xiaomi wprowadzony został również model Mi Electric Scooter 1S, który osiąga maksymalną prędkość 25 km/h, a na jednym ładowaniu pokona 30 km. Ta wersja będzie kosztować 100 euro mniej.