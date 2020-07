Amazon prezentuje inteligenty wózek na zakupy. Koniec z kolejkami przy kasach

Amazon zaprezentował nowoczesny, inteligentny wózek zakupowy, który rozwiąże problem długiego oczekiwania w kolejkach do kas. Za pomocą specjalnych kamer oraz czujników, urządzenie automatycznie wykryje przedmioty wrzucane do koszyka. Ponadto określi ich wagę i finalnie obliczy cenę, po czym pobierze środki z konta Amazon należącego do kupującego.

Oprogramowanie wykryje także, które produkty zostaną wyciągnięte z wózka, a następnie wykreśli je z listy. Ponadto system rozpozna, kiedy kupujący wrzucą do wózka przedmioty nieznajdujące się wśród oferowanych produktów przez sklep, jak np. kurtka czy torba klienta.

Pierwszy inteligentny wózek o nazwie Amazon Dash Cart zadebiutuje pod koniec roku w nowym supermarkecie koncernu Jeffa Bezosa w Los Angeles. Sklep w Woodland Hills zatrudni również kasjerów, dając swoim klientom możliwość dokonania wyboru podczas zakupów.

Amazon nie ukrywa, że liczy na to, iż w przyszłości rozwiązanie zostanie zastosowane we wszystkich należących do koncernu sklepach spożywczych. Firma ma również nadzieję, że wózki zostaną wykorzystane w marketach innych sieci, które zdecydują się zakupić technologię.

Inteligentny wózek to kolejna próba, którą podejmuje Amazon w celu zrewolucjonizowania sektora zakupowego. W ostatnim czasie, koncern otworzył w Seattle bezgotówkowy sklep, który podobnie jak najnowsze urządzenie, został wyposażony w szereg kamer i czujników wyceniających zakupy klientów. Firma prowadzi w USA około 25 sklepików osiedlowych działających w podobny sposób.

Oprócz Amazona, kilka innych start-upów pracuje nad podobnym rozwiązaniem. W większości z nich, klienci muszą jednak ręcznie zeskanować produkt, nim włożą go do wózka.

