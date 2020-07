Aplikacja InPost Mobile, przewodnik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, InPost opracował aplikację InPost Mobile, która stanowi będzie kompendium wiedzy na temat wszystkich przesyłek użytkownika. Co najważniejsze, wszystkie informacje o paczkach aktualizują się automatycznie, bez konieczności ręcznego uzupełniania jakichkolwiek danych. W zależności od tego jaki systemu operacyjnego, aplikację można pobrać z oficjalnych sklepów Google Play, Huawei AppGallery oraz App Store. Odbieraj paczki jeszcze szybciej i wygodniej przy pomocy intuicyjnej aplikacji InPost Mobile!

Paczka w drodze, czyli możliwość śledzenia przesyłek

Koniec z nieustannym poszukiwaniem skrzynki mailowej w poszukiwaniu informacji o zamówieniu. Aplikacja InPost Mobile zawiera dane na temat każdej z przesyłek powiązanych z danym numerem telefonu, co pozwala na bieżąco śledzić stan zamówienia. W łatwy sposób można sprawdzić, które przesyłki zostały już odebrane, a które są jeszcze w drodze. Ponadto, większość zmian statusów paczek pojawi się w postaci powiadomień push. Oznacza to, że użytkownik nie musi się martwić, że coś umknie jego uwadze. Z poziomu aplikacji ma także dostęp do archiwum, czyli listy przesyłek, które już zostały odebrane.

Odbieraj paczki jednym kliknięciem

Kiedy już pojawi się w aplikacji powiadomienie obwieszczające radosną nowinę, że paczka czeka na odbiór, nie pozostanie nic innego jak tylko udać się do Paczkomatu. Standardowo żeby odebrać paczkę wystarczy podać kod odbioru i czekać aż otworzy się skrytka. Tym, którzy są zawsze w biegu i nie chcą tracić czasu na wpisywanie kodu, InPost umożliwia także odbiór paczki poprzez zeskanowanie kodu QR. Aplikacja InPost mobile umożliwia jednak jeszcze szybszą innowacyjną opcję: zdalne otwieranie skrytki.

W odpowiedzi na realne potrzeby, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa i konieczności stosowania wzmożonego reżimu sanitarnego, aplikacja InPost Mobile wprowadza możliwość zdalnego otwierania skrytki Paczkomatu. Oznacza to, że można otworzyć skrytkę jednym kliknięciem – bez konieczności zbliżania się do ekranu Paczkomatu. Funkcja zdalnego otwierania skrytek działa w 95% maszyn, a jedyne warunki, jakie trzeba spełnić, aby z niej skorzystać to zainstalowanie aplikacji InPost Mobile. Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu skrytki, telefon musi od Paczkomatu dzielić odległość nie większa niż 10 metrów. Z tego względu konieczne jest udostępnienie aplikacji lokalizacji w telefonie.

Dodatkowe ułatwienia dla użytkowników

Przy dużej ilości zamówień, dużym ułatwieniem jest możliwość nadania własnej nazwy każdej przesyłce. Łatwiej jest zlokalizować paczkę pod nazwą „Prezent dla mamy” lub „Buty”, niż na podstawie nazwy nadawcy. Rewolucyjnym rozwiązaniem jest funkcja geofencingu – aplikacja wyśle użytkownikowi powiadomienie o przesyłce gotowej do odbioru za każdy razem, gdy telefon znajdzie się w pobliżu Paczkomatu, w którym czeka paczka. Ułatwia to odbieranie paczek po drodze ze sklepu, szkoły, czy pracy.

Opłać w aplikacji przesyłkę pobraniową

Aplikacja przyda się również wtedy, kiedy pojawia się potrzeba zamówienia przesyłki za pobraniem do Paczkomatu. Nie będzie z tym najmniejszego problemu, bowiem z poziomu aplikacji można w szybki i łatwy sposób opłacić zamówienie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które korzystają z płatności bezgotówkowych. Dokonując płatności przelewem, nie trzeba martwić się o gotówkę, jak ma to miejsce w przypadku standardowych dostaw kurierskich.

Co zrobić, kiedy nie możemy odebrać paczki we wskazanym terminie?

Co w przypadku kiedy dostaniesz powiadomienie, że twoja przesyłka oczekuje na odbiór, a tobie akurat wypadł na przykład wyjazd służbowy? W takich wypadkach z pomocą przychodzi po raz kolejny aplikacja InPost Mobile. Jednym kliknięciem możesz bowiem udostępnić komuś z rodziny lub znajomemu kod odbioru, w celu odebrania paczki. Można też udostępnić innym użytkownikom możliwość śledzenia przesyłki w aplikacji.

Mapa punktów InPost – znajdź swój Paczkomat!

W aplikacji znaleźć można także mapę punktów InPost, w podziale na Paczkomaty i Punkty Obsługi Paczek. Ułatwia to wybór odpowiedniego miejsca dostarczenia lub nadania paczki, w zależności gdzie w danym momencie użytkownik się znajduje. Po wybraniu na mapie zaznaczonego punktu, wyświetli się dokładny adres, a w przypadku POP także godziny otwarcia. Dodatkowo, w panelu śledzenia paczek dostępna jest opcja ”nawiguj”, która przekierowuje do aplikacji, która wskaże drogę do celu. Jest to wyjątkowo przydatne przy korzystaniu z Paczkomatów w nieznanej miejscowości czy w nietypowej lokalizacji.



Akcje promocyjne, z których warto skorzystać!

W celu szybszego zwalniania skrytek Paczkomatów, by zrobić miejsce na paczki innych klientów, organizowane są różnego rodzaju akcje promocyjne. Na przykład za odebranie paczki w przeciągu 2 godzin, można otrzymać zniżkę do sklepu odzieżowego lub na zakup audiobooków. Zakładka „aktualności” w aplikacji InPost Mobile zawiera wszelkie informacje o aktualnych konkursach.



Łatwy kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Jeżeli pojawi się jakiś problem z przesyłką lub samą aplikacją, bezpośrednio przez nią można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Zakładka „kontakt” przenosi na stronę InPost, gdzie można skorzystać z chatu oraz formularza kontaktowego. Wskazane zostały także numery telefonów oraz godziny, w których infolinia jest dostępna.

Jeżeli jeszcze nie pobrałeś aplikacji InPost Mobile na swój telefon – zrób to jak najszybciej! To nie tylko oszczędność czasu, ale także wygoda. Kompleksowa obsługa przesyłek, gdzie odbiór za pomocą zdalnego otwarcia zajmuje kilka sekund, czy śledzenie paczki, to tylko kilka z wielu zalet aplikacji. W trudnych czasach pandemii, warto także zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, ale także kurierów, korzystając z bezkontaktowych rozwiązań, jakie oferuje aplikacja InPost Mobile.

